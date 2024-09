Freio de mão ‘não segura’, carro desce e bate em outro estacionado

Um carro modelo Ford Fiesta estava estacionado em uma vaga íngrime de uma farmácia na Avenida Brasil quando “desceu” e bateu em outro veículo estacionado, um Fiat Uno. A rua do acidente é a Suriname.

No momento do ocorrido, na tarde desta quinta-feira, por volta das 15h, nenhum dos proprietários estavam no local e não foram localizados nos comércios próximos. Ninguém ficou ferido.

Populares até tentaram tirar o veículo do meio da rua, mas não conseguiram por estar trancado e com o freio de mão puxado.