Nova UBS do Zanaga: Prefeitura avança e inicia pintura

As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Antônio Zanaga avançam com a conclusão da instalação de vidros nas janelas e portas e o início do trabalho de pintura do prédio, com a preparação das paredes internas. No ambiente externo, o piso intertravado já está sendo instalado, assim como o gradil em torno da unidade.

A construção já foi contemplada com a conclusão do contrapiso interno, da cobertura na entrada principal e do telhado. Também foram instalados os reservatórios de água e afixada uma escada metálica em uma das paredes externas para acesso a esses equipamentos. A execução das redes elétrica e hidráulica está em fase de conclusão.

“As obras estão em avançado estágio, e em breve a população vai poder usufruir dos serviços de saúde básica no mesmo local do antigo Posto 10, mas agora com um ambiente totalmente novo, o que vai proporcionar melhorias no atendimento e mais conforto a todos”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A nova unidade terá 251 m² de construção, na esquina das ruas Ribeiro Couto e Catulo da Paixão, e contará com recepção, sanitários masculino e feminino com acessibilidade, consultórios geral e ginecológico, salas de imunização, curativos, farmácia climatizada, além das áreas destinadas aos setores administrativos e aos funcionários.

O espaço vai oferecer todos os serviços da Atenção Primária, como consultas médicas com profissionais clínico, pediatra e ginecologista, além de procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, exames laboratoriais diversos e acompanhamento de pré-natal.

Verba pra UBS

O investimento é de R$ 1.175.910,56. Do total de recursos, R$ 835 mil são repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, enquanto à Prefeitura cabe como contrapartida o valor de R$ 340.910,56. O novo empreendimento faz parte do Programa Qualivida/Saúde e foi intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP