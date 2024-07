Nova UPA 24h Dona Rosa realiza 268 atendimentos nas primeiras 36 horas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas Dona Rosa, na região do Parque Gramado, realizou 268 atendimentos nas primeiras 36 horas de funcionamento, das 7h de quinta (4) até as 19h desta sexta-feira (5). O novo equipamento da rede de urgência e emergência de Americana foi inaugurado na noite de quarta-feira (3).

O prefeito Chico Sardelli, junto do vice-prefeito Odir Demarchi, acompanhou o funcionamento da unidade na manhã desta sexta. Recepcionado pela coordenação da unidade, ele conversou com funcionários e pacientes, além de acompanhar o fluxo de atendimento.

“É muito gratificante poder estar aqui após a inauguração e ver a unidade funcionando plenamente. Eu fico muito feliz e agradeço a Deus pela oportunidade que tive em proporcionar aos moradores desta região mais acesso, comodidade e dignidade na assistência médica de emergência, porque antes as pessoas precisavam se deslocar quase 10 quilômetros até o Hospital Municipal e agora o atendimento está na porta de casa”, disse o prefeito Chico.

“Está tudo muito bem organizado e com um atendimento acolhedor, num ambiente novo e aconchegante. A população merece ser tratada com respeito e dignidade, e nós fazemos questão de acompanhar isso de perto. A nova UPA é uma grande conquista da população americanense e, mais ainda, dos moradores dessa região, que há muito tempo reivindicava uma unidade como essa”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O novo espaço tem 829,2 metros quadrados e uma equipe formada por médicos clínico geral, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e área administrativa.

A unidade conta com salas administrativa, de curativo, raio-x, inalação, medicação e isolamento; salas para observação (masculina, feminina e infantil), coleta de exames, expurgo, esterilização e sala de emergência. O prédio conta ainda com ampla área de recepção, três consultórios médicos, farmácia, posto de enfermagem e depósito para material de limpeza, almoxarifado, laboratório, sala para triagem, sala de serviço social, refeitório, copa e sanitários.

“Fico realizado ao ver a população sendo beneficiada com os atendimentos da nova UPA Dona Rosa. Recentemente nós inauguramos a Unidade Básica de Saúde do Parque da Liberdade e agora uma Unidade de Pronto Atendimento nesta região. Isso é pensar em promover uma saúde resolutiva, de qualidade, acessível e humanizada aos moradores. A nova UPA é um exemplo de prioridade do prefeito Chico Sardelli com a saúde dos que mais precisam”, definiu o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento na nova UPA 24h Dona Rosa total foi de R$ 2.672.733,50, sendo R$ 1.824.790,00 referentes à infraestrutura e R$ 847.943,50 destinados aos mobiliários e equipamentos. A região onde está localizada abrange cerca de 42 mil pessoas residentes nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz, além do Jardim Dona Rosa.

A administração da unidade é da organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.