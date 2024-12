Nova vacina contra doenças pneumocócicas já está disponível no Brasil

As doenças pneumocócicas como pneumonia, otite, meningite, sinusite, entre outras podem trazer sérias consequências para a saúde. Uma das formas de evitá-las é mantendo a caderneta de vacinação atualizada. Com o objetivo de ampliar a proteção da população, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da vacina pneumocócica 20 valente conjugada que atua contra 20 sorotipos da doença, uma versão atualizada Pneumo 13, que protege contra 13. Segundo o Dr. Fábio Argenta, diretor médico da Saúde Livre Vacinas, a ampliação do espectro de proteção da Pneumo 20 representa uma evolução crucial na prevenção de doenças que continuam sendo uma das principais causas de internações e óbitos no Brasil. “Com o novo imunizante, conseguimos oferecer uma proteção mais abrangente e personalizada, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades”, destaca o especialista.

O médico conta que a introdução de vacinas mais modernas reflete avanços na ciência e na resposta às necessidades epidemiológicas do momento. “Os novos sorotipos incluídos na Pneumo 20 são especialmente relevantes para o Brasil, onde a circulação de alguns desses tipos tem impacto significativo na saúde pública”, explica.

Para saber se atende ao perfil para receber o imunizante, o profissional orienta:

Converse com um especialista: A indicação da Pneumo 20 depende do histórico vacinal e das condições de saúde do paciente.

Mantenha o calendário atualizado: Para crianças, a imunização pneumocócica é essencial nos primeiros anos de vida; para adultos, reforços podem ser recomendados.

Cuide da saúde geral: A vacinação é parte de um conjunto de medidas preventivas, como alimentação saudável e prática de exercícios.

A nova vacina não apenas protege mais pessoas contra doenças pneumocócicas, mas também representa um passo importante na conscientização sobre a importância da prevenção em todas as etapas. “Investir em vacinação é investir em qualidade de vida, reduzindo complicações, internações e promovendo mais saúde para a população como um todo”, finaliza

