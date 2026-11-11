Novembro Negro: como a escravidão ainda influencia a sociedade brasileira?

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A produção de açúcar que enriqueceu famílias e impulsionou a economia colonial brasileira também foi sustentada pela exploração de pessoas, submetidas a condições brutais de trabalho. Em uma sociedade construída sobre essas relações de poder, a violência não se restringia aos engenhos: atravessava vínculos familiares, disputas por terras e tentativas de transformar uma ordem social que beneficiava os proprietários. É nesse cenário que Fernando Maia desenvolve, com linguagem experimental, o enredo de Jicamaranga, obra que marca a estreia do pernambucano no gênero romanesco.

Também autor de O livro das violências hiperbólicas e Casos recifenses, livro de contos policiais em que apresenta seis investigações por homicídios no centro de Recife, conduzidas pelo Investigador Scanoni, o escritor retorna à violência como matéria literária, agora em um contexto histórico e social mais amplo, nesta publicação pela Editora Minimalismos. Ambientada em uma região açucareira fictícia, a narrativa apresenta ao leitor quatro irmãos de leite (Ismael, Lázaro, Helena e Nuno), amamentados pela mesma mulher, uma escrava de nome Branca, cujas trajetórias são marcadas pela brutalidade e pelas contradições da sociedade escravocrata.

À frente da fazenda de cana-de-açúcar herdada do pai, Ismael tenta administrar a propriedade e manter a ordem, mas carrega um segredo que envolve o próprio irmão. Ao vender Lázaro para um traficante de pessoas, depois de mandar espancá-lo, desencadeia uma sequência de acontecimentos que culmina em revolta e vingança. Depois de passar por outras regiões sob o regime de escravidão, Lázaro organiza um grupo armado e retorna à terra natal. O confronto entre os irmãos se mistura às disputas com a família Frirredo, liderada pelo coronel Inocêncio, um dos homens mais poderosos da região. Mais do que uma disputa por terras ou divergências sobre os rumos da escravidão, o conflito expõe diferentes formas de exercer e enfrentar o poder em uma sociedade em que a violência está profundamente enraizada.

Helena e Nuno, irmãos gêmeos, também ocupam posições importantes nesse cenário. Enquanto ela se dedica ao ensino de crianças e participa da administração da fazenda ao lado de Ismael, Nuno segue os estudos de Direito na capital, onde entra em contato com ideias abolicionistas. Embora tenham sido criados sob o mesmo teto, desenvolvem maneiras distintas de compreender e enfrentar a sociedade em que vivem. As escolhas e conflitos pessoais de cada um – com um deles cometendo um crime hediondo contra a filha de Frirredo – acabam por interferir nos rumos da disputa entre as famílias, ampliando as tensões que cercam a propriedade.

Quem conduz essa narrativa é um demônio escravizado, obrigado a escrever e capaz de assumir a voz dos personagens como numa possessão, acompanhando as respectivas trajetórias sem oferecer julgamentos ou consolo. A escolha de um narrador com essa natureza singular se combina a uma linguagem experimental, que mistura arcaísmos, neologismos, expressões populares e latim, além de referências científicas e religiosas. A construção das frases e os ritmos da prosa mudam ao longo do livro, subordinados às diferentes atmosferas da trama, do cotidiano da casa-grande aos momentos de revolta e colapso psíquico, até chegar a um pastiche de poema épico como epílogo. O resultado é uma narrativa de linguagem barroca e sinestésica, que exige do leitor uma atenção especial à forma como a história é contada.

Embora indique o ano de 1582, Jicamaranga rompe com as convenções do romance histórico ao zombar das possibilidades da historiografia e da própria História e misturar deliberadamente períodos e elementos de épocas distintas, como ferrovias, faculdades de Direito, frenologia e eugenia. Ao invés de seguir uma cronologia definida, o autor constrói um tempo próprio, em que diferentes momentos da História se sobrepõem. A proposta não é reconstituir um período específico, mas explorar relações de poder e formas de violência que atravessam a formação da sociedade brasileira.

Entre as referências que atravessam a construção do romance estão a Ilíada e o teatro grego clássico, além de autores como Machado de Assis, Raduan Nassar, William Faulkner e Thomas Pynchon. A obra dialoga ainda com a tradição do romance brasileiro de 1930, especialmente com José Lins do Rego, cuja literatura explorou as relações sociais e os conflitos ligados à sociedade açucareira. Ao retomar esse repertório por meio de uma estrutura narrativa própria, o pernambucano Fernando Maia propõe uma leitura da brutalidade que não se limita a um período histórico, mas alcança as relações humanas e as estruturas que as sustentam.

Ficha técnica

Título: Jicamaranga

Autor: Fernando Maia

Editora: Minimalismos

Gênero: Romance

ISBN: 9786563050648

Páginas: 162

Preço: R$ 55

Onde encontrar: Editora Minimalismos

Sobre o autor: Natural do Recife, Fernando Maia é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e servidor público do estado de Pernambuco. Antes de estrear no romance, publicou de maneira independente Casos recifenses (2014), livro policial que apresenta o investigador Scanoni, e O livro das violências hiperbólicas (2019), coletânea de contos. Em Jicamaranga, reúne referências históricas e literárias em uma narrativa de experimentalismo de linguagem inovadora, em que as relações entre escravidão, poder e violência ultrapassam os limites de uma disputa familiar e alcançam a própria organização da sociedade.

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