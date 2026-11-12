O Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Serviço 192 de Americana, vinculado à Secretaria de Saúde, realizou nesta quarta-feira (11) um simulado de incêndio com múltiplas vítimas nas dependências da empresa Lamberti Produtos Químicos, localizada em Nova Odessa e integrante do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) de Americana.

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A atividade teve como objetivo aprimorar os procedimentos de resposta a emergências, avaliar a capacidade de atuação das equipes e fortalecer a integração entre os participantes, contribuindo para uma resposta rápida, organizada e segura diante de situações reais.

A iniciativa contou com a participação de 55 pessoas, incluindo, além do Serviço 192, equipes do Corpo de Bombeiros de Americana, da Defesa Civil de Nova Odessa e Sumaré, do SAMU Sumaré e brigadistas de empresas.

Serviço 192 na cidade

O cenário simulou uma ocorrência de incêndio com oito vítimas, classificadas conforme o protocolo START (Simple Triage and Rapid Treatment – Triagem Simples e Tratamento Rápido), utilizado para estabelecer prioridades de atendimento: uma vítima preta, sem sinais vitais após avaliação inicial; uma vítima vermelha, em estado grave, necessitando de atendimento imediato; uma vítima amarela, em gravidade intermediária, com atendimento que pode aguardar após a estabilização das vítimas críticas; e cinco vítimas verdes, com menor gravidade, capazes de caminhar.

Durante o exercício, foram trabalhadas etapas fundamentais, como posto de comando, contenção do sinistro, atendimento pré-hospitalar, avaliação da segurança da cena, triagem, classificação das vítimas, priorização dos atendimentos, comunicação e organização das equipes.

“Exercícios dessa natureza representam uma importante oportunidade de aprendizado, integração e aperfeiçoamento técnico, reafirmando o compromisso coletivo com a segurança, a prevenção e a preservação de vidas”, comentou a coordenadora do Serviço 192, Adriana Silva.

O Plano de Auxílio Mútuo (PAM) de Americana é uma rede de cooperação integrada que une empresas privadas, órgãos públicos e forças de segurança para agir em conjunto em situações de emergência. O simulado evidencia a importância do PAM e fortalece a prevenção, o planejamento e a capacidade de resposta conjunta.

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