A primeira pesquisa de olho na sucessão de Leitinho Schooder (PSD) em Nova Odessa vai medir 2 cenários principais nos próximos dias.

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O cenário principal vai trazer sete nomes no cenário local. Além dos 4 mais prováveis (na foto) Oseias Jorge, Andrea Souza, Alessandro Mineirinho e Juçara Rosolén, os vereadores Pelé e André Oreia e o nome do PT Tiago Beroco estarão na lista apresentada aos eleitores.

NÚMERO DE VEREADORES– O novaodessense também vai responder se ele apoia ou não o aumento do número de vereadores na Câmara de Nova Odessa. Hoje são 9, número mínimo, mas este número pode subir para 11, 13 ou 15. No mandato anterior houve a possibilidade, mas o projeto não avançou na 2a votação.

Mais pesquisas

Além de Nova Odessa, o NM vai medir o humor do eleitor em Americana, Santa Bárbara e Sumaré ainda este ano.

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