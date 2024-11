Novo CAPS Infantojuvenil realizou mais de 3 mil atendimentos em 5 meses

O Novo CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) Infantojuvenil de Santa Bárbara d’Oeste já realizou 3 mil atendimentos em cinco meses de funcionamento. Entregue em maio pelo prefeito Rafael Piovezan, a unidade oferece consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimentos em grupo, atendimentos individuais, terapias especializadas, como auriculoterapia, reiki e aromaterapia, entre outros.

O CAPS Infantojuvenil é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas em saúde mental. O espaço conta com consultórios, sala de ludoterapia, sala de atendimento em grupo equipada com áudio e vídeo, sala para elaboração de oficinas, sala para oficina culinária, farmácia, sala de enfermagem, apoio administrativo e para funcionários, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, pátio coberto e área externa para trabalho de horta.

Com 625 metros quadrados de área construída, a unidade está situada à Rua Tucanos, 406, no São Francisco 2. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Saúde Mental

Além do CAPS Infantojuvenil, o Departamento de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste também conta com o CAPS II, onde é feito o acompanhamento de demandas de adultos, não relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, e o CAPS AD, que realiza o acompanhamento de usuários com demandas graves, devido ao uso de álcool e outras drogas.