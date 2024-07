Novo consegue chapa completa de vereadores em Nova Odessa

A empresária Juçara Rosolen teve seu nome confirmado como candidata a prefeita de Nova Odessa pelo Novo, durante convenção do grupo na noite desta quarta-feira (24), no Centro. O advogado Dr. Sérgio Neves vai disputar a cadeira como vice-prefeito.

Juçara afirma que pretende ser a primeira mulher a ocupar o cargo como chefe do Executivo e quer fazer uma gestão mais próxima à comunidade.

Ela pretende usar sua experiência como presidente da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Fundo Social de Solidariedade e vice-presidente do Lions nas ações sociais da cidade.

“Como mulher, queremos trazer um olhar diferente para Nova Odessa. Decidimos não fazer alianças que podem comprometer a transparência e integridade de nossas ações. Iremos fazer uma campanha limpa, sem promessas vazias, mas com plano de governo participativo”, afirmou.

Dr. Sérgio aceitou o convite para concorrer ao cargo de vice-prefeito pelo partido, porque concorda com as ideais progressistas do grupo. “Entendo que o Novo tem esse compromisso no combate à corrupção e pela idoneidade de seus afilhados.”

“Na minha vida sempre fui instruído a respeitar a coisa pública, porque representa o serviço à população sob a influência do meu pai Dr. Albano das Neves, que trouxe o IZ (Instituto de Zootecnia) de São Paulo para Nova Odessa. Vemos hoje que a população tem que ficar procurando os atendimentos públicos, enquanto que a própria prefeitura deveria disponibilizar os serviços mais facilmente à comunidade”, destacou Dr. Sérgio.

