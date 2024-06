O protótipo de ônibus elétrico movido à bateria de íons de lítio com Nióbio, de uso inédito na indústria automotiva mundial, desenvolvido em parceria entre CBMM, Toshiba e Volkswagen Caminhões e Ônibus, conta a tecnologia de recarga ultrarrápida da ABB.

O pantográfico ultrarrápido utilizado no projeto, em Araxá (MG), é o Terra HVC 300kW da multinacional ABB líder global em soluções de carregamento de veículos elétricos (VE).

Segundo Wilson Morais, diretor de produtos e soluções da divisão de mobilidade elétrica da ABB, trata-se do primeiro modelo de carregador pantográfico invertido (Panto Down) instalado no Brasil e na América Latina.

A ABB já implementou esta tecnologia com sucesso em diversos projetos ao redor do mundo. Um dos maiores foi para a Copa do Mundo no Catar em 2022, onde foram instalados 89 carregadores pantográficos e mais de 240 carregadores de alta potência com conector CCS-2, além de painéis de média e baixa tensão para recarregar a frota de ônibus eletrificados.

“A escolha da ABB como fornecedora da tecnologia de carregamento para este protótipo de ônibus elétrico reforça a liderança da empresa em soluções de mobilidade elétrica. Trata-se de um projeto inédito para promover uma mobilidade urbana mais limpa e sustentável. CBMM, Toshiba e Volkswagen Caminhões e Ônibus estão unidas para o desenvolvimento e aplicação de baterias de íons de lítio com Nióbio para impulsionar o crescimento da eletrificação no mundo. Esta tecnologia em conjunto com as soluções de recarga ultrarrápidas da ABB reduzem o tempo de recarga necessária para que os ônibus elétricos recarreguem suas baterias” avalia Morais.

O carregador pantográfico ABB Terra HVC é composto por duas cabines de potência de 150kW cada e um totem com pantógrafo que inclui um sistema de detecção automática do veículo por proximidade. No protótipo de e-Bus, dois trilhos de contato instalados na parte superior do veículo recebem a conexão do carregador pantográfico da ABB, garantindo uma recarga eficiente e rápida.

O modelo pode ser fornecido em versões de 150kW a 600kW de potência. Para o projeto, foi escolhido o modelo de 300kW, equipado com um sistema de conexão pantográfica da Shunck, outra parceira da iniciativa, que, assim como a ABB, possui fábricas e assistência técnica no Brasil.

O equipamento permite que a bateria do ônibus elétrico seja recarregada de 20% a 100% em apenas 10 minutos.

A ABB forneceu dois carregadores pantográficos. O primeiro está instalado na planta da CBMM em Araxá (MG); e o segundo na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende (RJ). “A tecnologia foi desenvolvida para ser expandida e aplicada em novos projetos de eletrificação de frotas de ônibus elétricos, maximizando suas vantagens e benefícios”, explica Morais.

Outros detalhes do projeto

CBMM, Toshiba e Volkswagen Caminhões e Ônibus iniciaram no dia 19 de junho os primeiros testes em operação real de um protótipo conceito de ônibus elétrico movido à bateria de íons de lítio com Nióbio.

A grande vantagem dessa tecnologia é permitir uma recarga ultrarrápida, atingindo a autonomia máxima do veículo em apenas 10 minutos, maior segurança, além de uma vida útil que pode ser até três vezes superior às das baterias convencionais.

O período de testes do ônibus elétrico é indeterminado e será definido de acordo com a evolução da aplicação. A tecnologia desenvolvida permitirá uma operação diária numa rota fixa, com recarga no pantógrafo prevista no início ou fim do trajeto.

Todos os componentes serão monitorados em tempo real para análise de comportamento e melhorias tecnológicas. A expectativa é que a bateria com tecnologia NTO esteja disponível no mercado em 2025.

A ABB é líder em tecnologia de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções da empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma como as coisas são fabricadas, movidas, alimentadas e operadas. Com base em mais de 140 anos de excelência, os cerca de 105.000 funcionários da ABB estão comprometidos em promover inovações que aceleram a transformação industrial. www.abb.com

Eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável, a ABB Eletrificação é líder global em tecnologia de distribuição e gerenciamento de energia elétrica da fonte à tomada. À medida que a demanda mundial por eletricidade cresce, nossos mais de 50.000 funcionários em 100 países colaboram com clientes e parceiros para transformar a maneira como as pessoas se conectam, vivem e trabalham. Desenvolvemos produtos, soluções e tecnologias digitais inovadoras que possibilitam a eficiência energética e uma sociedade de baixo carbono em todos os setores. Aplicando escala global com experiência local, nós moldamos e apoiamos as tendências globais, fornecemos excelência para os clientes e impulsionamos um futuro sustentável para a sociedade. go.abb/electrification

A ABB E-mobility permite um futuro de mobilidade mais sustentável e eficiente como líder global em soluções de carregamento de veículos elétricos (VE). A ABB E-mobility é um parceiro de escolha para os maiores OEMs de EV do mundo e operadores de rede de carregamento de VE em todo o país. Ela oferece o mais amplo portfólio de soluções de carregamento de VEs, desde carregadores inteligentes para residências até carregadores de alta potência

para as estações rodoviárias do futuro, soluções para a eletrificação de frotas e carregamento de ônibus e caminhões elétricos. Com cerca de 1.500 funcionários em todo o mundo, a ABB E-mobility já vendeu mais de um milhão de carregadores de veículos elétricos em mais de 85 mercados, incluindo mais de 50.000 carregadores rápidos DC https://e-mobility.abb.com/