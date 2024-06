Chico entrega revitalização do Mercado Municipal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou as obras de revitalização do Mercado Municipal “Luiza Padovani” na manhã deste domingo (30).

O centro comercial, que completa 65 anos de atividades em julho, passou por uma série de intervenções com o objetivo de torná-lo ainda mais atraente e funcional para comerciantes e clientes. As intervenções também recuperaram as cores originais do prédio, inaugurado em 1959.

Fala Chico

“O Mercadão é uma referência para todos os americanenses. Um ponto de encontro, de compras, onde a gente para pra tomar um café, pra comer e aproveita para ‘colocar o vocabulário em dia’.

Depois de muitos anos, alguém pensou no Mercado Municipal. E esse pensamento, esse nosso trabalho, eu divido com todos os nossos colaboradores. Me sinto muito feliz em poder entregar essa obra”, disse o prefeito Chico.

A revitalização incluiu a reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro que faz divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, jardineiras e espaço de convivência), instalação de piso de pedra portuguesa bege em toda a parte externa, alargamento da calçada da fachada principal, retirada de toldos e coberturas atuais e substituição por outros padronizados (retos e retráteis), iluminação externa em LED e pintura viária.

“Esse é um lugar que leva a gente para memórias maravilhosas, e acho que é assim com milhares de americanenses. Eu quando criança vinha todos os domingos aqui com o meu pai e poder participar desse momento, depois de tantos anos com o Mercadão precisando de melhorias, é muito gratificante. Parabéns a toda essa equipe maravilhosa que se envolveu com esse projeto”, celebrou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O projeto de reforma do Mercado Municipal foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, contemplando a reorganização visual do prédio principal e do anexo, com conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo.

“Esse é mais um exemplo de trabalho conjunto por Americana, como tem sido nesse esforço da gestão do prefeito Chico para melhorar a cidade. Desde as áreas mais sensíveis até a atenção dada à revitalização de um patrimônio histórico como o Mercadão”, destacou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, lembrou que a primeira ação da pasta, no início de 2021, foi dialogar com os comerciantes permissionários do Mercado Municipal e identificar as necessidades de melhorias. “Foi necessário coragem da nossa equipe, porque o Mercadão sempre teve uma grande demanda de coisas a serem feitas, e felizmente temos o Chico como prefeito, alguém que gosta muito desse lugar. Fomos fazendo uma melhoria aqui, outra ali, sempre que possível, até chegarmos nessa revitalização tão significativa”, enfatizou Rafael.

A revitalização também viabilizou que todo o prédio fosse adaptado para a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como construção de rampas de acesso, eliminação de degraus, larguras adequadas de circulação e vagas preferenciais no estacionamento.

“A gente tem aqui não só empresários, mas sim pessoas que colocaram como propósito de vida abrir todos os dias e servir a cidade. Poder trabalhar num lugar onde você tem tudo adequado, organizado, sanitário, recepção… Isso para quem trabalha é algo único. E para os clientes que frequentam aqui, poder vir, poder ter estacionamento, poder ter um piso que você tenha tranquilidade para andar, é algo muito importante também”, afirmou o presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes.

“Mais uma inauguração liderada pelo prefeito Chico que mostra o dinamismo da gestão e a preocupação com diversos segmentos da nossa cidade. Entregas na Saúde, na Educação, recapeamento, diversas praças revitalizadas e o desenvolvimento econômico também sempre como um alvo de constante avanço, como mostra essa preocupação com o Mercadão”, enalteceu o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi.

O Mercado Municipal de Americana fica na Rua Anhanguera, nº 55. Em agosto de 2010, ganhou o status de patrimônio sociocultural. Em setembro do mesmo ano, foi nomeado como Mercado Municipal “Luiza Padovani”, em homenagem a uma das mais tradicionais comerciantes do local. O centro comercial funciona de segunda a sábado, das 6h às 18h, e aos domingos e feriados, das 6h às 12h.

A entrega da revitalização contou também com as presenças dos vereadores Thiago Martins, Marcos Caetano, Fernando da Farmácia, Léo da Padaria, Leco Soares, Wagner Rovina e Luiz Carlos Cezaretto; dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos), Fabio Renato de Oliveira (Meio Ambiente), Eduardo Flores (Administração), Ordival Olivatto (Habitação e Desenvolvimento Urbano), Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios), Marcia Gonzaga Faria (Cultura e Turismo) e Pedro Peol (Esportes); do superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Marcos Eduardo Morelli; o chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Ravera Sardelli; do presidente da Fusame (Fundação da Saúde de Americana), Fabio Beretta Rossi; e de João Padovani, filho da comerciante Luiza Padovani, representando a família da homenageada com o nome do Mercado Municipal.

