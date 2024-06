A renomada editora Panini, líder mundial em publicações, revela uma oferta especial para os fãs do Homem-Morcego que optarem pela assinatura anual do Pacote do Batman. O brinde, disponível a partir deste mês, proporciona aos leitores a chance de explorar profundamente o universo do herói.

Esta modalidade especial de assinatura oferece aos leitores a oportunidade de receber como cortesia os três volumes da série Batman – O Impostor. Esta minissérie exclusiva se desenrola no mesmo universo do filme Batman (2022), contando com o escritor da saga, que também participou da produção cinematográfica. Além disso, também traz o premiado artista Andrea Sorrentino, que contribui para uma exploração mais profunda do Cavaleiro das Trevas em ação. Desta forma, os consumidores que apreciaram a versão cinematográfica têm a chance de se aprofundar ainda mais na trama, através dessas obras, expandindo sua experiência dentro do universo do filme.

A Assinaturas Panini leva ao leitor as histórias em quadrinhos do Batman, garantindo uma experiência épica ao longo de todo o ano. Com um investimento único, os fãs do Batman receberão suas HQs favoritas no conforto de suas casas, sem se preocupar com custos adicionais de frete. Atualmente, a fase do herói está sob o comando de Chip Zdarsky, conhecido por sua marcante passagem em Detective Comics. Nesta fase, Batman enfrenta eletrizantes desafios. Em “A Guerra do Coringa”, o retorno do icônico vilão agita Gotham e oferece aos fãs uma experiência completa do universo do Homem-Morcego.

A Panini está comprometida em tornar a experiência de assinatura o mais conveniente possível para os seus consumidores, garantindo frete grátis para todo o Brasil.

O canal de assinaturas da Panini não se limita apenas a oferecer acesso contínuo às melhores histórias em quadrinhos; é também uma ferramenta divertida para promover o hábito da leitura em família. Ao assinar, os consumidores têm a oportunidade de criar memórias duradouras ao compartilhar as aventuras do Batman com quem quiser.

Para assinar o Pacote Anual do Batman e garantir acesso exclusivo às aventuras do Cavaleiro das Trevas, os interessados podem visitar o site oficial da Panini.