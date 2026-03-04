Banda Municipal apresenta concerto temático “Carmen e tantas mulheres”, com participação da cantora soprano Suzy Amaral, nesta quinta-feira (05/03), às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos; apresentação integra Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura

O público feminino de Hortolândia receberá uma homenagem especial em forma de música. A Prefeitura inicia o novo projeto “Quinta Musical” com a Banda Municipal. O grupo apresentará o concerto temático “Carmen e tantas mulheres”, nesta quinta-feira (05/03). O evento será comemorativo pelo Dia da Mulher.

O grupo contará com a participação da cantora soprano Suzy Amaral. O concerto será, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A classificação indicativa é livre. A apresentação integra a Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura. A semana acontece até este domingo (08/03). A programação pode ser acessada por meio deste LINK.

No concerto, a Banda Municipal e Suzy Amaral irão apresentar árias de óperas e canções que destacam as grandes heroínas do universo musical.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos culturais.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.