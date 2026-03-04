O Rio Branco foi goleado por 4 a 0 na tarde desta quarta-feira e agora vê voltar risco de rebaixamento na Série A3 do Campeonato Paulista. O Tigre foi a São Bernardo e foi facilmente atropelado pelos donos da casa. O alvinegro de Americana agora ocupa a 12a posição com 10 pontos ganhos no torneio que ainda tem 4 rodadas para encerrar a 1a fase. Dos times abaixo na tabela, ele pode ser ultrapassado apenas pela Francana, mas a distância em pontos ainda inspira cuidados.
O São Bernardo abriu o placar contra o Rio Branco aos 20′ do primeiro tempo com gol do atacante Vinícius Macedo. Ele recebeu a bola na pequena área e complementou de perna esquerda.
Aos 35′, saiu o segundo gol do São Bernardo. Bambu tocou pro meio da área, o zagueiro cortou pra trás, o goleiro saiu estabanado e Vinícius anotou o segundo dele. São Bernardo 2 a 0.
Rio Branco perde jogador expulso
Aos 46′, Diego Lanzarini, do Rio Branco, foi expulso por ter xingado o árbitro da partida.
