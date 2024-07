Novos consumidores: a revolução dos smartphones

No cenário hiperconectado em que vivemos, é inegável a influência crescente dos smartphones na vida cotidiana da maioria das pessoas. Em meio a essa revolução digital, o App Commerce surge como protagonistas, oferecendo conveniência, personalização e praticidade aos consumidores. Os novos tempos refletem diretamente essa transformação, evidenciando uma nova dinâmica de consumo impulsionada pela tecnologia móvel.

Com mais de 249 milhões de smartphones em uso no Brasil e 1,2 celular por habitante, segundo dados recentes da FGVcia, não é surpresa que os consumidores estejam cada vez mais recorrendo a esses dispositivos para realizar compras. O fato de poder adquirir qualquer coisa, de qualquer lugar e a qualquer momento, tem impulsionado a popularidade do app commerce. Desde produtos de supermercado até roupas de grife, a variedade de itens disponíveis para aquisição por meio dessa ferramenta é vasta.

Além de ser uma vitrine de produtos ao alcance de um clique, os aplicativos também geram uma conexão mais próxima com os clientes. As lojas podem oferecer descontos exclusivos e promoções específicas para usuários do App. Logo, têm o potencial gigantesco de fidelização e conversão.

Quais são as vantagens do App Commerce?

Ter um App próprio da loja, pode trazer uma série de benefícios para qualquer e-commerce:

Diferencial competitivo

Não são todas as empresas que têm o próprio aplicativo de e-commerce. Sendo assim, ao lançar uma loja no App, é possível se destacar da concorrência, com uma experiência de compra mais próxima e personalizada. Inclusive, oferecer descontos e promoções exclusivas pelo App.

Mais chances de vender

Os celulares têm grande potencial de conversão de vendas na internet – 93% dos brasileiros já experimentaram fazer compras utilizando o smartphone, segundo uma pesquisa do Panorama Mobile Time/Opinion Box. Por isso, ter um aplicativo móvel aumenta de forma significativa as chances de transações. Não podemos esquecer ainda a praticidade de acesso, que favorece a decisão de compra.

Melhoria na experiência do cliente

O app commerce é um canal naturalmente mais prático e intuitivo, possibilitando ao usuário acessar os produtos da sua loja favorita com muito mais facilidade. Além disso, as possibilidades de personalização que o canal de vendas possibilita, tornam a experiência do cliente muito mais agradável, aumentando o potencial de fidelização. Por meio de algoritmos sofisticados e análises de dados, é possível entender as preferências individuais de cada usuário e recomendar produtos que correspondam aos seus interesses.

Fidelização

As pessoas normalmente estão em busca daquilo que é mais prático para elas, o que vai ao encontro do objetivo do App Commerce. Trabalhando estratégias de forma inteligente, é possível cativar os usuários. Assim, na hora de fazer uma compra, a tendência é consultarem a ferramenta primeiro em busca de condições mais favoráveis.

Como implementar?

Para migrar o e-commerce para o App de maneira assertiva, a dica é escolher a plataforma que melhor atenda as necessidades do seu modelo de negócio, e escolher um parceiro com expertise no assunto para apoiar no processo de implementação.

Oferecer condições especiais para os clientes atuais também é fundamental para atrair mais usuários e aumentar o volume de vendas no canal; assim como as notificações push para que o cliente receba novidades, promoções, descontos e lançamentos da marca.

Como é possível perceber, os novos hábitos de compras estão intrinsecamente ligados à disseminação dos smartphones e ao surgimento do App Commerce. Essa nova geração de consumidores valoriza a conveniência, a personalização e a praticidade proporcionadas pela tecnologia móvel, moldando assim o panorama do varejo no Brasil e impulsionando a inovação no setor. Nesse contexto, as empresas que souberem se adaptar às novas demandas estarão mais bem posicionadas para prosperar em um mercado em constante evolução.

*Thiago Falanga, Head de Produtos da Corebiz, empresa que faz parte do WPP e é referência na implementação de negócios digitais na Europa e na América Latina. Conta com escritórios no Brasil, no México, no Chile, na Argentina e na Espanha e já executou projetos em mais de 43 países entre as maiores marcas do mercado, com serviços de implantação e crescimento de e-commerce, SEO, Mídia e CRO

