Novos fetiches a serem realizados ainda em 2024

Você ouviu primeiro aqui: 2024 é o ano para explorar sua sexualidade sem sentir vergonha. O Ashley Madison, principal site de namoro no mundo para casados, realizou uma pesquisa* com os seus usuários para descobrir o que eles ainda esperam deste ano, e as coisas estão prestes a ficarem bem quentes. As kinks (ou taras, em português) não tem hora para entrar em cena e estão se tornando cada vez mais populares. Mas não acredite apenas na palavra do Ashley Madison — a população em geral também concorda!

Com a normalização do prazer e das taras sexuais em séries como How To Build a Sex Room e Sex/Life, não é surpresa que 84% dos membros do Ashley Madison estejam mais abertos para explorar diferentes tipos de sexo e intimidade. E 88% deles admitem ter pelo menos uma tara (assim como 88% da população geral), fica claro por onde essa exploração vai começar.

“Nem todo mundo se sente confortável em conversar sobre suas taras e fantasias, o que pode afetar a satisfação sexual em um relacionamento quando um parceiro é muito mais curioso e aventureiro do que o outro,” afirma Isabella Mise, Diretora Sênior de Comunicação do Ashley Madison.

“Mas os dados dos nossos membros e do público em geral deixam claro que taras e fantasias são incrivelmente comuns, e encontrar uma pessoa — ou muitas pessoas — que realize elas com você pode ser mais fácil do que parece.”

65% por cento dos membros do Ashley Madison estão procurando ter uma vida sexual mais gostosa e gratificante, o que significa testar novas taras, e 58% disseram que vão explorar novos kinks com um segundo parceiro, em sexo de uma noite só (43%), ou com múltiplos parceiros (31%).

A tabela abaixo mostra as taras que os membros ainda pensam em tentar em 2024, e embora sejam variados, todos vão apimentar as coisas na cama.

Quais kinks você vai explorar em 2024?

Brinquedos sexuais 46% Encenação (role play) 34% Dominante/submisso 34% Festa/clube do sexo (swing) 28% Voyeurismo 23%

As taras não são as únicas tendências para ficar de olho. O que também deve ganhar popularidade neste ano são estruturas de relacionamento não-monogâmico (com 70% dos membros procurando por affairs e 38% com relacionamentos abertos), explorar a sexualidade (77%), e desenvolver conexões emocionais mais fortes (29%).

Esteja seguindo as tendências ou não, agora é claramente o momento de arriscar e explorar sem vergonha seus desejos mais bizarros, fantasias não-monogâmicas, e conectar em um nível mais profundo em todos os seus relacionamentos.

*Baseado em uma pesquisa com 1.689 membros do Ashley Madison de 20 de dezembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023.

