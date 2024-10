Nutri ensina 2 receitas veganas

Para comemorar Dia Mundial do Veganismo (01.11)

Nutricionista Karoline Schast, do Instituto Gourmet, ensina duas receitas veganas

No próximo dia 01 de novembro, comemoramos o Dia Mundial do Veganismo. Para inspirar, a nutricionista Karoline Schast, do Instituto Gourmet, ensina duas receitas veganas.

Confira:

Receita 1: Curry de Grão-de-Bico com Espinafre Ingredientes:

• 1 xícara de grão-de-bico cozido

• 2 colheres de sopa de óleo de coco

• 1 cebola picada

• 3 dentes de alho picados

• 1 colher de sopa de gengibre ralado

• 1 pimentão vermelho picado

• 1 cenoura cortada em rodelas finas

• 1 lata de tomate pelado

• 1 xícara de leite de coco

• 2 colheres de sopa de curry em pó

• Sal e pimenta a gosto

• 2 xícaras de espinafre fresco

Instruções: 1. Aqueça o óleo de coco em uma panela grande e refogue a cebola, o alho e o gengibre até ficarem dourados. 2. Adicione o pimentão e a cenoura e cozinhe por cerca de 5 minutos. 3. Junte o curry em pó e misture bem. 4. Adicione os tomates pelados e o leite de coco, e deixe cozinhar por mais 10 minutos. 5. Incorpore o grão-de-bico e ajuste o sal e a pimenta. 6. Cozinhe por mais 5 minutos e, em seguida, adicione o espinafre. Cozinhe até o espinafre murchar. 7. Sirva quente, acompanhado de arroz integral ou quinoa.

Receita 2: Bolinho de Batata Doce com Ervas

Ingredientes:

• 2 batatas doces médias, descascadas e cozidas

• 1/2 xícara de farinha de grão-de-bico

• 1/4 xícara de cebola picada

• 2 dentes de alho picados

• 1/4 xícara de salsinha picada

• 1 colher de chá de cominho em pó

• 1/2 colher de chá de pimenta caiena (opcional)

• Sal e pimenta a gosto

• Óleo para fritar

Instruções: 1. Amasse as batatas doces até obter um purê liso. 2. Em uma tigela grande, misture o purê de batata doce com a farinha de grão-de-bico, cebola, alho, salsinha, cominho, pimenta caiena (se usar), sal e pimenta. 3. Modele a mistura em pequenas bolinhas ou discos. 4. Aqueça o óleo em uma frigideira e frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. 5. Escorra em papel toalha e sirva quente, acompanhado de molho de sua preferência. Essas receitas são nutritivas, saborosas e fáceis de preparar. Se precisar de mais sugestões, estou à disposição!

