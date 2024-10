Idosa é salva pelos bombeiros após cair em poço de 8 metros

Uma idosa de 69 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair em um poço de 8 metros de profundidade. O caso aconteceu em Nova Odessa na manhã desta terça-feira.

Segundo a corporação, quando as viaturas chegaram ao local, se depararam com a idosa caída em um poço de aproximadamente 8 metros de profundidade. Foi realizado todo o procedimento de salvamento em altura e resgate para retirar a vítima, que estava consciente e com uma possível fratura no fêmur.

Ela foi imobilizada e transportada pelo resgate até o hospital de Paulínia.