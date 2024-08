O banheiro está realmente limpo?

Chegar em casa após um dia de trabalho ou retorno de uma viagem e desfrutar do nosso próprio banheiro é algo incomparável, especialmente para aqueles com os conhecidos ‘intestinos tímidos’, que só se sentem à vontade no vaso sanitário de casa. No entanto, será que o banheiro está verdadeiramente limpo e livre de todos os germes e bactérias?

Mantê-lo asseado e desinfetado não é apenas uma questão de estética e sim de saúde. Um estudo feito pela Fundação de Pesquisa para Saúde e Segurança Social (FESS), em parceria com a Universidade de Barcelona, na Espanha, revelou que o banheiro é o lugar mais contaminado da casa. A pesquisa destacou a presença de microrganismos potencialmente perigosos que podem causar diversas doenças se não forem eliminados de forma adequada.

José Roberto Campanelli, diretor da rede de franquias de intermediação de serviços domésticos Mary Help, reforça a necessidade de uma limpeza regular e eficiente. “O banheiro é um ambiente úmido e quente, condições ideais para a proliferação de bactérias e fungos. Se não for limpo corretamente, pode se tornar um foco de contaminação”, explica Campanelli.

Para garantir a saúde de todos os moradores da casa, é fundamental adotar práticas eficazes de limpeza e desinfecção. Campanelli alerta para uma atenção especial a áreas como o vaso sanitário, pia, ralos e azulejos. “É importante higienizar essas áreas pelo menos duas vezes por semana”, recomenda.

A Mary Help, pioneira na intermediação de serviços domésticos, tem se destacado justamente pela sua abordagem meticulosa na limpeza de ambientes críticos como o banheiro. “Nós fornecemos treinamento para nossas profissionais parceiras, assegurando que sigam os protocolos mais eficazes. Nossa meta é oferecer não apenas um ambiente limpo, mas também seguro para os nossos clientes”, explica Campanelli.

Manter o banheiro limpo é uma medida essencial para preservar a saúde e o bem-estar de toda a família. A correta desinfecção deste ambiente pode prevenir inúmeras doenças, tornando o lar um lugar mais seguro e saudável.

