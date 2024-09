ELEIÇÕES – O que é ansiedade eleitoral e como lidar com ela?

Em uma era dominada pela efemeridade das redes sociais, o impulso de estar sempre online cobra um preço alto: o declínio da saúde mental. Para ensinar como aproveitar os benefícios da tecnologia sem se perder em armadilhas, o professor especialista em tendências digitais Rafael Terra lança o livro Bem-estar Digital.

Publicada pela DVS Editora, a obra reúne 12 princípios fundamentais para cultivar uma vida conectada que promova oportunidades, saúde, felicidade e, acima de tudo, paz interior. Os ensinamentos incentivam criar hábitos para respeitar limites pessoais e valorizar conexões humanas autênticas.

O conceito de bem-estar digital está atrelado ao uso saudável de dispositivos como celulares, computadores e tablets visando evitar impactos negativos na saúde mental e física. A busca por esse equilíbrio pede compreensão e gerenciamento de como e por quanto tempo o internauta usa dispositivos e plataformas, visando a qualidade de vida do “eu” real e do “eu” virtual.

Autoconsciência, autenticidade, necessidade de foco, resiliência, empatia, desconexão planejada, mindfulness tecnológico, privacidade e segurança são alguns dos pilares apresentados ao longo das páginas. Eles funcionam como ferramentas transformadoras para quem deseja que os momentos conectados sejam fonte de realização e relaxamento, ao invés de esgotamento e ansiedade.

Dentre as dicas práticas para auxiliar os leitores a gerenciar melhor as interações em rede, uma das recomendações é a identificação de gatilhos e emoções despertadas com as mensagens, vídeos e fotos compartilhadas. Terra também chama a atenção para a importância de reconhecer que não é possível consumir todo o conteúdo disponível na internet e reforça que dizer “não” a certas distrações é essencial para manter o foco nas prioridades.

Outras orientações cruciais são a definição de horários sem internet e a criação de zonas livres de tecnologia em casa, como o quarto de dormir. A prática da higiene do sono é enfatizada, assim como a redução do fluxo de e-mails de marketing e ofertas para evitar a sobrecarga de informações. Adicionalmente, Terra incentiva o desapego digital, recomendando a revisão periódica de arquivos, fotos e documentos digitais, excluindo o que não é mais necessário, para manter uma rotina organizada e menos estressante.

Ainda segundo o autor, mesmo construindo relações fortes a partir da internet, não se pode perder de vista as experiências reais e tangíveis com as pessoas com quem se convive, por serem elas que nos tornam verdadeiramente humanos. “Tempo online é vida real, gerencie-o com a mesma seriedade”, alerta. “Alimente sua mente com conteúdo que nutre, não que esgota”, complementa.

Bem-estar Digital ensina a reduzir os danos emocionais e psicológicos da exposição contínua em espaços como Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook e outras mídias sociais. Nessa leitura reveladora, é possível compreender que o caminho para enfrentar o dilema de estar cronicamente online passa pela conscientização sobre o uso da tecnologia, a prática do autocuidado digital e a análise crítica do conteúdo consumido.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Ficha técnica

Título: Bem-estar Digital: Os 12 princípios para viver melhor no mundo hiperconectado

Autor: Rafael Terra

Editora: DVS Editora

ISBN: 978-6556951270

Páginas: 112

Preço: R$ 54,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Rafael Terra é pioneiro na intersecção entre marketing digital e bem-estar digital no Brasil, reconhecido por sua abordagem inovadora ao explorar como a vida online pode ser otimizada para promover oportunidades e saúde mental. Com 20 anos no Mercado Digital, já realizou consultorias e gestão de projetos digitais para + de 600 grandes marcas nacionais e internacionais, incluindo Mercado Livre, Coca-Cola, Petronas, Bradesco, Braskem, Unimed, Redbull, Intelbras, STIHL, Sicredi, Santander Cultural entre outras. É presença confirmada como palestrante nos principais eventos de marketing e inovação do país, com + de 500 palestras em 18 Estados. Incluindo 2x no palco do RD Summit, o maior evento de Marketing e Vendas da América Latina. Atua como professor de MBA de Marketing Digital e Redes Sociais nas principais instituições de ensino do Brasil, incluindo USP, ESPM e PUC. Entre cursos online e presenciais, já teve mais de 50.000 mil alunos satisfeitos. Também é autor dos livros “Instagram Marketing”, “Autoridade Digital” e “Copywriting”. Todos estão nas listas dos mais vendidos na categoria Marketing Digital da Amazon no Brasil.

Redes sociais do autor

Sobre a DVS Editora

Fundada em 2001, a DVS Editora se consolidou como referência no mercado editorial ligado à carreira, inovação e negócios, oferecendo conteúdo diferenciado sobre orientação pessoal e profissional. Ao longo dos anos, lançou dois novos selos: Abajour Books, literatura para o público adulto; e Catatau Livros Infantis, voltada ao público mirim. A editora segue com o objetivo de publicar e promover conteúdo criativo e inovador em busca do crescimento pessoal e profissional.