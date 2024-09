Como valorizar o décor com peças de design assinado

Em destaque no living desta cobertura em São Paulo, projetada pela arquiteta Marina Salomão, o par de poltronas Cacau, assinadas pela designer brasileira Roberta Banqueri. Conhecida por seu traço modernista e minimalista, seu trabalho homenageia o fruto que dá origem ao chocolate por meio das formas arredondadas e anatômicas, concedendo uma linguagem arrojada, contemporânea e descontraída | Foto: Rafael Renzo

Assim como na moda, na arquitetura de interiores o design assinado de móveis e objetos decorativos é valorizado pelos traços singulares que atribuem o status de verdadeiras obras de arte. Cada peça revela o estilo de seu criador e a inspiração carregada de referências que se valorizam com o tempo, ao ponto de torná-las atemporais, desejadas e dignas da mais profunda admiração. Para a arquiteta Marina Salomão, à frente do escritório homônimo, móveis assinados trazem o diferencial de serem o ponto de atenção no décor de um ambiente. “Gosto de falar com meus clientes que, sendo possível, eleger um item faz toda a diferença, pois será a ‘cereja do bolo’ pelo protagonismo que assume”, encoraja. Em contrapartida, ela também alerta sobre o seu mau uso na decoração, que normalmente acontece quando não há uma curadoria acompanhada por um especialista. “A peça pode ter grande valor por si, mas descontextualizada do projeto ela perde sua capacidade de admiração”, avalia. Design assinado acompanhado por conforto

Em seu projeto de estreia na CASACOR São Paulo 2024, denominado Sertões do Saber, a arquiteta Marina Salomão elegeu a poltrona Jangada, do designer romeno Jean Gillon, para compor um cantinho de leitura nos fundos da livraria. Datada de 1968, a inspiração do seu criador foi a observância de uma jangada de pescadores flutuando no mar em uma viagem que realizou à Bahia | Fotos: Rafael Renzo

De nada adianta investir com base na estética se o mobiliário em questão não for capaz de entregar funcionalidade e ergonomia. Marina salienta que o aspecto decorativo é, sem dúvida, fundamental, no entanto a peça deixa de ser utilitária caso seja desconfortável para o usuário. “O design assinado é uma chancela de que seu idealizador computou todos os detalhes, como no caso de uma cadeira, que considero a peça mais difícil de fazer. Nela, é preciso considerar questões como o peso, altura, ergonomia e a comodidade de quem vai utilizá-la”, explica. Oportunidade de investimento

Ao fundo do living, um par da poltrona Mole, um clássico de 1957, do brasileiro Sergio Rodrigues, que arremata a decoração deste apartamento assinado pela arquiteta Marina Salomão. Quando surgiu, ela não conquistou uma repercussão imediata, mas conquistou a Europa na década seguinte e venceu, em primeiro lugar, o Concurso Internacional do Móvel, na Itália, em 1961 | Foto: Rafael Renzo

Geralmente, o principal desafio a ser vencido está no preço, que segundo Marina o morador não compreende quando o compara com opções dentro da mesma finalidade. Nessas ocasiões, ela argumenta sobre a aquisição se trata também de um investimento financeiro a longo prazo, uma vez que existe a tendência de uma valorização futura e, mais adiante, a possibilidade de vendê-la por um valor acima do desembolsado. Como escolher?

Com uma composição limpa e inofensiva à natureza, além de produzida a partir de poliuretano expansivo, a poltrona Naos, assinada pelo Studio ADM, foi eleita pela arquiteta Marina Salomão para protagonizar este ambiente integrado ao living principal do apartamento, permitindo que os moradores possam usá-lo para um momento de leitura ou degustação de vinho | Fotos: Sidney Doll

Em primeiro lugar, a profissional enfatiza a importância da identificação do elemento com o comprador, que não entra apenas na seara da beleza, como também com sua história e os atributos que o designer quis transmitir em sua obra. Ela também afirma que já trabalhou em projetos em que o morador contava com peças de herança familiar, adquiridas de maneira inusitada ou que guardam uma história curiosa. “Há também ocasiões em que o cliente compartilha o sonho de um item específico ou a intenção de ter o design assinado em seu imóvel, mas que precisam do meu suporte para essa definição“, detalha. Peças assinadas são extremamente versáteis e não se restringem a ambientes específicos, constituindo magnificamente livings, sala de jantar, TV e dormitórios, entre outros. Apenas na varanda que Marina faz uma ressalva: “se for aberta, é preciso verificar se o mobiliário é apropriado e resistente. Se a resposta for sim, será sempre bem-vindo”, adverte Marina. Atemporalidade

A poltrona Mad, do designer Jader Almeida, já se tornou um clássico contemporâneo. Lançada em 2013, suas linhas finas, fluídas e de curvas suaves entregam robustez somadas à leveza do encosto de palha rattan. Nesse living, a arquiteta Marina Salomão elegeu a dupla para protagonizar o décor que é marcado por elementos naturais e design brasileiro | Fotos: Sidney Doll