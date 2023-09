O que fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão dA Fazenda?

O que fazer?

Carros e mansões de luxo, viagens, aplicações financeiras e a aposta de viver de renda podem ser algumas das possibilidades de destino para R$ 1,5 milhão. A quantia milionária é o prêmio para o primeiro colocado do reality A Fazenda 2023, que começou no último dia 18, na Record.

Neste ano, o prêmio do programa mantém a mesma quantia das edições anteriores. Além disso, durante a temporada, os competidores têm a chance de aumentar seus ganhos por meio de dinâmicas que, frequentemente, oferecem dinheiro, prêmios e participações patrocinadas.

O segundo colocado receberá como prêmio um carro zero quilômetro, enquanto o terceiro não deve receber gratificações pela grande final, mas pode sair com os valores recebidos durante as atividades da competição.

Um total de 22 concorrentes estão confinados na sede do reality apresentado por Adriane Galisteu. Entre eles, cantores, influenciadores digitais, atleta, jornalista e ex-participantes de outros realitys.

As opções para o grande vencedor utilizar o prêmio do programa são inúmeras e vão desde adquirir bens materiais, como casas luxuosas e carros de última geração, até a criação de um negócio próprio, como uma franquia bem estabelecida, ou o investimento em empreendimentos sólidos, como um fundo de investimento imobiliário para fazer o valor render ainda mais.

Além disso, alguns podem optar por destinar parte do prêmio às causas sociais, enquanto outros podem focar na realização de sonhos pessoais há muito tempo adiados. Com tanto em jogo, a escolha de como utilizar o montante significativo será uma decisão importante para quem ingressar em A Fazenda 2023.

Da compra extravagante ao investimento seguro: o que outros milionários fizeram

Com uma quantia milionária em mãos, as opções sobre o que fazer são bastante diversificadas. O ex-BBB Pedro Scooby e o investidor conhecido como dealer.eth são exemplos disso.

Apesar de não ter sido o ganhador em sua edição, o ex-participante do reality show global escolheu um caminho extravagante ao realizar o sonho de adquirir o carro superesportivo Audi RS6 Avant, avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão.

Já o trader, como destacado em matéria do portal Cointelegraph Brasil, lucrou R$ 1,5 milhão em apenas uma semana por meio de negociações com criptomoedas. Ele imergiu nesse mercado volátil, realizando negociações ousadas, que resultaram em lucros substanciais.

O sucesso foi experimentado ao adotar uma abordagem de alto risco, destacando ainda mais a amplitude de possibilidades disponíveis para os vencedores de boladas como essa.

Os exemplos divergentes sublinham a importância de considerar cuidadosamente o perfil financeiro e os objetivos individuais ao decidir como utilizar um valor significativo de dinheiro.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) orienta quem tem o interesse de investir a procurar quais são os produtos financeiros mais alinhados ao perfil e aos interesses do investidor.

Além das criptomoedas, direcionadas para investidores com perfil arrojado, no mercado há leques mais tradicionais de investimentos. Entre as opções estão Letras de Crédito Agrícola (LCA) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI), que oferecem retornos estáveis e isentos de imposto de renda.

Além disso, o Tesouro Direto é uma alternativa acessível para investir em títulos públicos. Para aqueles que buscam maior diversificação, os Fundos de Investimento são uma escolha comum, pois oferecem a gestão profissional de carteiras.

Taxa de juros em queda contribui para decisões financeiras

Ao considerar como utilizar um valor significativo, como os 1,5 milhões em questão, é essencial levar em conta o contexto econômico nacional. Recentemente, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central promoveu uma redução na taxa básica de juros, a Selic, estabelecendo-a em 13,25% ao ano, após quase um ano de estabilidade em 13,75%.

Esse ajuste repercute de maneira significativa em duas áreas-chave da vida financeira dos brasileiros. Primeiramente, contribui para a redução do custo do crédito, tornando empréstimos e financiamentos mais acessíveis. Em segundo lugar, impacta o rendimento de investimentos de renda fixa, especialmente aqueles vinculados à Selic ou ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Isso afeta diretamente produtos financeiros como os títulos do Tesouro Direto atrelados à Selic, bem como CDBs, LCIs e LCAs.

Com os juros nesse patamar, a caderneta de poupança também é afetada, mesmo que com menor intensidade. Ela deixa de apresentar uma rentabilidade em ascensão linear depois de a Selic estar acima de 8,5%. O retorno da poupança, abaixo desse nível, fica em 70% sobre quanto for a taxa.

Quando os juros estão acima de 8,5%, o rendimento da caderneta fica limitado a 0,5% ao mês, 6,17% ao ano, acrescidos da variação da Taxa Referencial (TR). É importante saber que, com a Selic acima de dois dígitos, a TR deixa de contar retorno zero e passa a oferecer alguma rentabilidade à poupança.

Assim, com a redução dos juros, diminui a diferença de retorno entre outros investimentos financeiros de renda fixa e a poupança. Contudo, essas outras aplicações continuam rendendo acima da caderneta.

Diversificar investimentos é estratégia

Com base na taxa de rendimento da poupança, que é de 0,44% ao mês e 5,43% ao ano, é possível calcular quanto renderia R$ 1,5 milhão. O retorno mensal seria de R$ 6.600, e o rendimento anual seria de R$ 81.450. É importante notar que esses valores podem variar com base nas taxas de juros da Selic e da TR, que são atualizadas periodicamente.

No mercado financeiro, há alternativas mais atrativas do que a poupança para investir. Diversas opções, como o Tesouro Direto, Fundo de Renda Fixa, LCI, CDB ou, até mesmo, ações na bolsa de valores, oferecem rendimentos mais substanciais e devem ser consideradas antes de tomar uma decisão de investimento.

De acordo com informações da Bolsa de Valores (B3), a diversificação de investimentos é uma estratégia essencial para mitigar riscos e equilibrar os retornos de um portfólio. Ao alocar o capital de forma rentável e segura, distribuindo-o em diferentes ativos, como 70% em renda fixa e 30% em renda variável, é possível enfrentar a dinâmica do mercado financeiro com mais segurança e potencializar os resultados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP