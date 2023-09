Praça da orla da Praia Azul será revitalizada

A prefeitura de Americana publicou, nesta segunda-feira, o edital de abertura da licitação para a revitalização da Praça José Leite de Camargo, na orla da Praia Azul.

Os interessados deverão entregar os envelopes com as propostas no dia 11 de outubro. Os detalhes da revitalização ainda não foram divulgados.

Em setembro de 2021, a orla da Praia Azul começou a ser revitalizada pela gestão Chico Sardelli, o que deve ser retomado com a abertura da licitação. O projeto inicial contempla a construção de playground, pista de skate, equipamentos de ginástica, palco, píer, rampa, quadras, ampliação da área da orla, campo de bocha, paisagismo, estacionamento, quiosques, espaço pet, entre outras melhorias.

O NM vai acompanhar o andamento do processo da licitação.

