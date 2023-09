O calor intenso que atinge a região deve trazer também pancadas de chuva nos próximos dias e a aparição de arco-íris. Segundo a Climatempo, Ainda nesta segunda-feira há previsão de pancadas de chuva para o fim da tarde e à noite.

Na terça-feira o calorão continua e deve ser ainda pior do que os últimos dias. A previsão máxima é de 38ºC, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Na quarta-feira, o calor intenso continua. A mínima é de 20ºC e máxima de 38ºC. Pancadas de chuva também estão previstas para à tarde e à noite.

Já na quinta-feira o calorão deve amenizar. A previsão é de mínima de 17ºC e máxima de 27ºC com chuva prevista para o período da tarde. A sexta-feira também deve ser mais “fresca”, com mínima de 15ºC e máxima de 32ºC e pancadas de chuva à tarde e à noite.

O final de semana também deve ter chuva.

