O comediante Jonathan Nemer se apresenta em Americana, nesta quarta-feira, no Teatro Municipal, em seu novo show com censura livre “Não sei namorar”. Veja a sinopse:

Namoro… pra muitos um desejo, pra outros um trauma.

Será que sei namorar?

Onde que eu erro?

Por que é tão difícil encontrar a “alma gêmea”, a “tampa da panela”?

São muitas perguntas e respostas.

Quando a pessoa vai chegando numa certa idade e ainda não casou, todos pensam: “tem alguma coisa errada com ela”. Afinal, são ELES que não sabem namorar ou são ELAS?

(Só não me venha com ELUS hahahaha)

O Jonathan compilou suas tragédias amorosas e as transformou em comédia. “NÃO SEI NAMORAR” é seu novo show.

Se você namora, é casado(a), solteiro(a), divorciado(a) ou viúvo(a), esse show é pra você! Certamente você se verá nele!

Venha se divertir com o novo show de Stand Up Comedy de Jonathan Nemer. É Censura Livre.

Jonathan Nemer é um dos principais humoristas da atualidade, tanto na internet, quanto nos palcos… se apresentou e lotou os principais teatros de todos os Estados do Brasil, bem como já apresentou 27 shows nos Estados Unidos.

Na internet conta com quase 3 bilhões de visualizações e soma mais de 12 milhões de seguidores em suas redes.

Além de tudo isso, ainda tem um diferencial: tanto em seus vídeos, quanto em seus shows de Stand Up, o conteúdo tem Censura Livre. Então, o que está esperando? Compre agora mesmo seu ingresso.

Data:27 de setembro de 2023 ( Quarta-Feira )

Horário:20:00 h

Abertura:19:30 h

Local:Teatro Municipal Lulu Benencase

SOBRE O ARTISTA

Jonathan Nemer participou como ator e roteirista dos filmes de comédia infantil “Sou Diferente” (2005) e “Tudo de Bom – O Filme” (2009). Em 2010, quando começou a publicar vídeos de humor e paródias em seu canal pessoal no Youtube (youtube.com/JonathanNemer) seu trabalho começou a ganhar notoriedade e projeção nacional. Em 2013 estreou, em parceria com Thiago Baldo, o canal Desconfinados, um dos maiores canais de comédia do Brasil, e que faz parte de um seleto grupo dos 100 maiores canais da América Latina.

Em razão de seus vídeos, o humorista foi destaque no programa The Noite com Danilo Gentili, participou por 2 vezes no programa Encontro com Fátima Bernardes e no Jornal Nacional em 2015, bem como, Profissão Repórter, Domingo Legal, Programa do Ratinho, Programa da Eliana, entre outros.

Desde então, apresentou seu Show de Stand Up por todo o Brasil, já tendo passado por 25 Estados e Distrito Federal, além de já ter feito 26 shows nos Estados Unidos, passando por New York, Boston, San Francisco, Atlanta, Salt Lake City, Bridgeport, Mount Vernon, Newark, Long Branch, Orlando, Miami, Pompano Beach, Coral Springs, Deerfield Beach, Silver Spring e Fallmouth.

Além de humorista, Jonathan é advogado desde os 22 anos. É natural da cidade de São Paulo-SP, mas reside em Marília-SP desde sua infância.

Apaixonado por humor, ainda com 8, 9 anos de idade assistia a filmes e seriados de comédia legendados, razão que o fez iniciar nesta área do humor, a princípio como hobby e posteriormente de forma profissional.

O diferencial do trabalho de comédia do Jonathan, é que, tanto em seus shows de Stand Up, quanto em seus vídeos, o mesmo faz humor com CENSURA LIVRE, ou seja, sem palavrões em seu conteúdo, podendo toda a família assistir sem preocupação.

