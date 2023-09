PT Americana vai decidir futuro em outubro

O PT Americana deve deixar para outubro a

decisão dos rumo que vai tomar no ano que vem. O partido realizou sua segunda plenária na manhã deste domingo.

Segundo o presidente da legenda, Eduardo Coienca, “A plenária foi muito boa, dividida em duas partes , uma parte com formação de grupos de trabalho para o diagnóstico das questão referentes ao município e ao governo federal , outra parte da análise de conjuntura”.

Ainda segundo Coienca, será feita a compilação dos resultados e no final de outubro teremos uma definição dos rumos do PT de Americana

O partido deve ser disputado por dois polos nas eleições 2024. Por conta da federação com o PV e ter a presidência da república, interlocutores do governo Chico Sardelli (sem partido) podem atuar para que a Federação (que tem hoje 4 vereadores- 3 do PV e 1 do PT) fique na base do atual governo.

O PT elegeu em 2020 a vereadora novata Professora Juliana, que também pode ser testada para vir a prefeita ano que vem.

O outro caminho que o PT pode adotar é formar o bloco de esquerda com Giovana Fortunato (PDT) e outros partidos como PSol, Rede e PSB.

