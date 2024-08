Descubra os motivos que tornam os alimentos orgânicos mais nutritivos e benéficos para a saúde

Nos últimos anos, a discussão sobre a diferença nutricional entre alimentos orgânicos e convencionais tem ganhado destaque. Muitos consumidores optam por orgânicos devido aos potenciais benefícios para a saúde, se tornando uma escolha popular entre os que se preocupam com a qualidade dos alimentos.

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Newcastle, na Inglaterra, publicada no British Journal of Nutrition, conduzido por uma equipe internacional de especialistas liderada pelo professor Carlo Leifert, analisou 343 estudos sobre o tema e constatou que os alimentos orgânicos possuem níveis mais elevados de antioxidantes e vitaminas em comparação com os convencionais.

Esses nutrientes desempenham um papel crucial na proteção do corpo contra doenças crônicas e no fortalecimento do sistema imunológico. A ausência de pesticidas e fertilizantes químicos nos orgânicos é um dos fatores que contribuem para essa superioridade nutricional. Além disso, os níveis de metais tóxicos, como cádmio, eram substancialmente mais baixos nos alimentos orgânicos. A equipe de pesquisa destacou que a ausência de pesticidas e fertilizantes sintéticos nos métodos de cultivo orgânico é um dos principais fatores que contribuem para essas diferenças.

O solo utilizado no cultivo de orgânicos também é frequentemente mais rico em matéria orgânica, resultando em plantas mais saudáveis e nutritivas. A técnica de rotação de culturas, comum na agricultura orgânica, ajuda a preservar a fertilidade do solo e a aumentar a concentração de nutrientes nos alimentos.

“Escolher alimentos orgânicos é uma forma de cuidar do corpo e do planeta simultaneamente. Na Viva Regenera, acreditamos que a saúde do solo reflete diretamente na saúde humana. Acreditamos em um sistema de produção que respeita e fortalece a biodiversidade, preservando os recursos naturais e promovendo um ciclo saudável e sustentável. Ao consumir produtos orgânicos, você não só investe na sua saúde, mas também apoia práticas agrícolas que regeneram o solo e protegem a biodiversidade. Nossa missão é educar e inspirar as pessoas a fazerem escolhas alimentares conscientes, que beneficiem a sua saúde e a do nosso planeta”, aponta Romanna Remor, proprietária da empresa.

A Viva Regenera é uma empresa dedicada a conectar a saúde do solo com o bem-estar humano. A marca promove o bem-estar de maneira integrada e sustentável, oferecendo alimentos livres de insumos químicos e provenientes de sistemas regenerativos, como agrofloresta, agroecologia e extrativismo sustentável. O lema da Viva Regenera, “Curar o solo e nutrir o ser”, resume o compromisso da empresa com um futuro mais equilibrado e sustentável. A empresa apoia práticas que preservam as florestas e investe em métodos de captura de carbono, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

Com um portfólio diversificado que inclui, entre outros produtos, a cúrcuma em pó, gengibre, guaraná, chás e cupuaçu e açaí liofilizados, a Viva Regenera se destaca pela qualidade de seus produtos. A empresa trabalha em parceria com cerca de 30 pequenos produtores e seis cooperativas em São Paulo, Bahia e na região Norte, além de contar com quatro unidades produtivas.

