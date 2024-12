Ocorrências apresentadas pela GAMA crescem 24% em 2024

O número de ocorrências registradas pela GAMA (Guarda Municipal de Americana), de janeiro a outubro de 2024, foi 24,7% maior do que as notificações no mesmo período do ano anterior. Neste ano, foram apresentadas 1.294 ocorrências, enquanto em 2023 foram 257 a menos.

Desse total, foram apresentados 56 flagrantes de furto, 54 de violência doméstica, 45 de tráfico de drogas e 16 de roubo. Os flagrantes resultaram na prisão de 256 pessoas e na apreensão de seis adolescentes.

“Os investimentos que temos feito na compra de armamentos modernos e na capacitação dos patrulheiros têm trazido resultados bastante significativos. Além disso, investimos na modernização do nosso sistema de Muralha Digital, com grande efetividade na solução de crimes”, afirmou o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

Com a Muralha Digital, o sistema de videomonitoramento da corporação que monitora 100% das entradas e saídas da cidade, além de pontos estratégicos, o número de procurados pela Justiça localizados subiu de 59 no ano passado para 120 este ano. O número de veículos com queixa de roubo, furto ou adulteração foi de 127 em 2024, quatro a mais do que no ano anterior.

Desde junho deste ano, as informações também passaram a ser integradas ao Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que recebe e faz o gerenciamento das informações de todas as câmeras do município, além de receber solicitações para o atendimento de ocorrências por meio do número de emergência 153 e WhatsApp (19) 3461-8631.

Câmeras na região central

Americana ganhou reforço na estratégia de segurança pública com a instalação de 12 câmeras de monitoramento no Calçadão do Centro em 2024. Os equipamentos foram instalados na Rua 30 de Julho, Rua Fernando de Camargo, Rua 12 de novembro, Avenida Antônio Lobo, próximo à Praça Basílio Rangel, e Rua Vieira Bueno. Todas as 12 câmeras estão interligadas ao CSI.

O investimento feito pela GAMA nas 12 câmeras é de R$ 6.600 mensais pela locação dos equipamentos. As instalações fazem parte do processo de ampliação do sistema da Muralha Digital. Após “fechar” as entradas e saídas da cidade, os trabalhos se concentraram na implantação de equipamentos que façam o monitoramento das vias internas de Americana.