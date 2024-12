Tivoli terá horários especiais na véspera e dia de Ano Novo

O Tivoli Shopping terá horários de funcionamento especiais nesta terça-feira, dia 31 de dezembro, e na quarta-feira, 1º de janeiro, para atender os clientes durante as comemorações de fim de ano.

Na véspera de Ano Novo (31/12), o shopping funcionará das 10h às 17h, permitindo que os clientes aproveitem as últimas horas para compras ou lazer. Já no dia de Ano Novo (01/01), as lojas e quiosques estarão fechados, enquanto a praça de alimentação, restaurantes e lazer terão funcionamento facultativo, a partir das 12h.

“Queremos garantir que nossos clientes tenham uma experiência conveniente mesmo durante esse período de celebrações. Pensamos em horários que permitam aproveitar o tempo no shopping sem comprometer os momentos especiais em família,” explica Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

A partir de quinta-feira, dia 02, o centro de compras retorna ao horário normal de funcionamento, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h – lojas e quiosques – e das 11h às 22h, praça de alimentação, restaurantes e lazer.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

