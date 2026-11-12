O vice prefeito de Americana Odir Demarchi (PSD) deve voltar para o PL e disputar a eleição com o apoio total da administração Chico Sardelli (PL) e do mandato do deputado estadual eleito Franco Sardelli (PL).

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OD foi nome importante na eleição de Franco em 4 de outubro e se firmou como força importante na sucessão na cidade. O PSD tem hoje dois nomes que também pretendem disputar a eleição para prefeito em 2028- o vereador Juninho Dias e o ex-deputado Vanderlei Macris.

Franco tem dito que o PL precisa ter candidatos a prefeito do partido em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Time Odir e time Chico

Pessoas ligadas a Odir também confirmaram que ‘é natural’ a ida de Odir para o PL, principalmente após a vitória de Franco e o apoio dado por OD ‘nos semáforos e caminhadas’. Caso confirmada a volta do vice prefeito para o PL, o desafio vai ser definir o vice, mas também há consenso que precisaria ser alguém do “Time Chico”.

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