A Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta quarta-feira (11) uma varredura nos bairros do Município para identificar e remover árvores caídas em pontos onde não houve chamado da população.

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Segundo o último boletim do órgão, cerca de 600 árvores caíram devido às chuvas e aos fortes ventos que atingiram o Município no último sábado (7). Também houve danos em telhados e muros, queda de fiação e pontos de alagamento. Ao todo, foram registradas ocorrências em mais de 200 locais da cidade.

Uma força-tarefa foi criada para atuar nas ruas de Santa Bárbara d’Oeste, com equipes de Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, DAE (Departamento de Água e Esgoto), Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Meio Ambiente e voluntários. Também houve apoio das Defesas Civis de Indaiatuba, Rio Claro, Vinhedo e Nova Europa, além da Prefeitura de Americana.

Os trabalhos estão concentrados, principalmente, na retirada das árvores caídas. Após dias atuando nas principais vias do Município e em atendimento às solicitações da população, a Defesa Civil começou uma busca ativa para localizar outras ocorrências que ainda não haviam sido identificadas.

Em caso de emergência, a população Santa Bárbara pode acionar:

Defesa Civil: 199 ou WhatsApp (19) 3454-3075

Guarda Civil Municipal: 153 ou (19) 3458-1388

Corpo de Bombeiros: 193

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