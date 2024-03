Grande nome do MDB Americana este século, Omar Najar

foi a São Paulo discutir o futuro do partido na cidade com o presidente nacional da legenda deputado federal Baleia Rossi.

O MDB tem hoje apenas um vereador na cidade, Juninho Dias. Ele deve deixar a legenda e migrar para o PSD.

Leia + sobre política regional

Uma das principais apostas do partido na chapa de vereadores é Omar Neto, jovem com fortes chances de ser o candidato mais votado na eleição de outubro.

O NM apurou que a montagem da chapa ainda tem 4 vagas para candidatos homens. A expectativa é que sejam eleitos de 2 a 3 vereadores.

A visita do ex-prefeito ao líder nacional do partido fez com que os bastidores da política local esquentassem na tarde desta segunda-feira.

Questionado pelo NM recentemente, ON disse que a decisão sobre sua candidatura deve ficar ‘lá pra julho’.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP