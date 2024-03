Uma onda de calor excepcional está prevista para atingir os estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros podem registrar temperaturas extremas, podendo chegar até 40 °C.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o Inmet esclareceu que, apesar do calor intenso, nem todo o aumento de temperatura configura uma onda de calor, sendo necessária a observância de critérios técnicos específicos. Para ser considerado uma onda de calor, as temperaturas devem permanecer 5 °C acima da média durante cinco dias consecutivos, com variações entre 3 °C e 5 °C durante o período.

Com março marcando a transição do verão para o outono, as mudanças bruscas nos padrões meteorológicos podem ocorrer, além de possíveis variações nas previsões dos modelos numéricos.

Apesar das previsões do Inmet, o serviço meteorológico Climatempo alertou para a chegada iminente da onda de calor. Segundo a previsão, o ar quente ganhará força na região do Chaco Paraguaio e no norte da Argentina, áreas de alta pressão atmosférica que favorecem a permanência do calor.

O impacto do calor intenso e da baixa umidade do ar não se limita apenas ao clima, mas também afeta a prática de atividades físicas. Leandro Twin, professor de educação física, assessor esportivo e embaixador da Bluefit, ressalta a importância de adaptar a rotina de treinos e adotar medidas preventivas para evitar problemas de saúde, especialmente respiratórios, alérgicos e crônicos.

Twin compartilha cinco orientações cruciais para a prática de exercícios durante períodos quentes e de baixa umidade, veja:

1. Hidratação Inteligente: Aumente o consumo de água e isotônicos para evitar a desidratação e potencializar os resultados do treino.

2. Adapte-se ao Calor: Diminua a intensidade do treino e considere mudanças para minimizar o desconforto causado pelas condições climáticas.

3. Ambiente Livre de Impurezas: Escolha locais limpos e livres de poeira, ácaros e sujeira para prevenir problemas respiratórios.

4. Climatização e Umidificação: Opte por ambientes climatizados ou umidificados, como nas academias Bluefit, para manter uma temperatura ideal e evitar desconfortos durante o exercício.

5. Horário Estratégico: Evite atividades ao ar livre entre 10h e 16h, período de sol intenso e baixa umidade, escolhendo horários mais amenos para preservar a saúde e o desempenho nos exercícios.

Diante do cenário desafiador imposto pelo clima, a precaução e a adaptação são fundamentais para garantir o bem-estar e a eficácia das atividades físicas durante a onda de calor que se aproxima.