A chapa Dr José e Marcos Fontes não deve mais ser ‘chapa pura’

em Santa Bárbara d’Oeste este ano. O jovem candidato a vice deve migrar para o Novo ficando Dr José no União Brasil. O pai de Marcos, vereador Carlos Fontes, deve seguir como liderança local do UniãoBR.

Leia + sobre política regional

A dupla segue afinada e não têm sido observados sinais de desgastes. Representantes do Novo estiveram na região na sexta-feira e foram a MF selar sua filiação na composição da chapa.

A dupla trabalhava na composição da chapa do União e agora vai correr pra montar também um time de candidatos do Novo capaz de fazer pelo menos um vereador nas eleições de dezembro.

Dr José e o prefeito Rafael Piovezan aparentemente fecharam já a chapa com o nome do vice definido. Ainda falta o vereador Eliel Miranda bater o martelo.

