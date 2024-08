SBO: Oposição tenta derrubar pesquisa, espalha fakenews, mas perde na justiça

O grupo que apoia o pré-candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Dr. José (União), tentou derrubar na justiça a pesquisa que traz o atual prefeito e pré-candidato à reeleição Rafael Piovezan (PL), em 1º lugar com uma boa vantagem.

A representação da tentativa de impugnação foi feita pelo partido AGIR, replicada em veículos de comunicação envolvidos em partidos políticos que apoiam Dr. José e que fazem oposição sistemática ao atual prefeito Rafael Piovezan. Um deles é um site de notícias que faz parte do mesmo grupo que anunciou a vitória de Dr. José nas eleições de 2020, antes mesmo da finalização da apuração dos votos. A vitória não aconteceu e Rafael Piovezan foi, de fato, o prefeito eleito. Na época, o anúncio antecipado da vitória de Dr. José virou notícia e é relembrado por leitores até os dias de hoje.

Um erro formal no NM foi o que encontraram para entrar com a representação e tentar deslegitimar a pesquisa, que foi realizada pelo Jornal TodoDia/Ágili, devidamente registrada no TSE com o número SP-02693/2024. Os portais em questão publicaram a notícia como se a justiça eleitoral tivesse suspendido a pesquisa por estar irregular, o que não é verdade. O erro pontual e formal aconteceu apenas na publicação do NM. A pesquisa é válida e está publicada em diversos veículos de comunicação da região.

Ao dar prosseguimento no processo, a juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro deu sua decisão favorável ao NM após o parecer do Ministério Público, para que a matéria do NM volte a ser publicada com as devidas correções, o que foi atendido prontamente pela redação.

“Os argumentos expostos na peça vestibular não são suficientes para suspender a divulgação da pesquisa eleitoral que atendeu satisfatoriamente os requisitos previstos na Resolução própria, muito embora a representante discorde”, traz a nota do MP.

A PESQUISA:

Pesquisa eleitoral realizada pelo TodoDia/Ágili trouxe o atual prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e pré-candidato à reeleição Rafael Piovezan (PL) reeleito com a maioria das intenções de voto. A pesquisa foi realizada no método estimulado, aquele em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor.

A principal pergunta foi: “Se as eleições de Santa Bárbara d’Oeste fossem realizadas hoje, em qual desses candidatos votaria?”. No resultado, Rafael aparece em primeiro lugar com 41% dos votos, seguido de Dr. José (União), com 26,1% dos votos, Eliel Miranda (PSD) com 5,3% dos votos e Larguesa (PT), com 4,5%.

Foram entrevistados 450 eleitores moradores de Santa Bárbara d’Oeste, maiores de 16 anos, entre os dias 9 e 13 de julho de 2024. Foi utilizada a aplicação de questionário estruturado, com entrevistas por telefone, junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro é de 4,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Custeada pelo Todo Dia (Rede Cidade de Americana) com recursos próprios, a pesquisa está registrada no TSE com o número SP-02693/2024.