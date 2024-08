O ex-vereador e ex-secretário Orestes Camargo Neves vem a vereador este ano pelo Podemos em Americana com ‘novo ânimo’, como ele mesmo diz.

Vereador entre 2001 e 2004 e depois de volta entre 2017 e 2020 (ambas pelo PSDB), OCN disse ao NM que participou do último pleito muito mais ‘a pedido’ do que por vontade própria.

Experiência

Orestes foi homem forte no governo Erich Hetzl (2005-2008) como secretário de governo e de comunicação.

Ele comandou o pensamento da gestão e depois circulou na política como assessor de deputado e articulador partidário.

Fala Orestes

“Desta vez, estou mais ‘organizado’ para a eleição! Em 2020, atendi a uma necessidade do partido e acabei me candidatando no apagar das luzes”.

