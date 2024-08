Orquestra Sinfônica apresenta "As Mulheres de Puccini" no Teatro Municipal

Orquestra Sinfônica de Americana apresenta espetáculo “As Mulheres de Puccini” no Teatro Municipal

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe na próxima quinta-feira (29), às 20h, a Orquestra Sinfônica de Americana com o espetáculo “As Mulheres de Puccini”, reunindo obras do compositor Giacomo Puccini (1858-1924), que completa 100 anos de morte em 2024.

Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria a partir de terça-feira (27), mediante a troca por 1 quilo de macarrão, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

O concerto contará com a participação da soprano Thaís Costalonga e do tenor Cesar Camargo, e traz no repertório árias, duetos e intermezzi sinfônicos extraídos das óperas de Puccini.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. A bilheteria funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

