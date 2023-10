Oseias pede monitoramento de árvores próximas a escolas

O vereador Oseias Jorge, preocupado com as fortes chuvas e rajadas

de ventos dos últimos dias, solicitou, por meio de requerimento, que a Prefeitura de nova Odessa promova o monitoramento das árvores próximas a escolas e creches do município, inclusive com a elaboração de laudos.

O objetivo do mapeamento, segundo o vereador, é garantir a segurança dos alunos e profissionais da Educação.

“Temos visto muitas árvores antigas caídas pela cidade nos últimos dias por conta dos temporais”, afirmou. “Além disso, são constantes as notícias de que elas caem sobre carros ou imóveis, podendo inclusive causar a morte de pessoas. Estamos solicitando esse levantamento nas proximidades das escolas para ampliar a segurança tanto para os alunos, quanto para professores e demais funcionários da Educação”, concluiu.

No requerimento 548/2023 o parlamentar ainda anexou quatro fotos de árvores caídas que danificaram parquinhos infantis e alambrados de escolas.

“Acredito que a prevenção é o melhor remédio. Não devemos esperar acontecer alguma coisa mais grave, uma criança se machucar, para tomar as providências necessárias. Se os laudos apontarem a necessidade de substituição daquelas mais antigas, a Secretaria de Meio Ambiente poderá providenciar isso, evitando que uma queda de árvore causa prejuízos ainda maiores”, finalizou.

