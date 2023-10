Discord lança novidades para aprimorar segurança e diversão

O Discord, um serviço global de comunicação por voz, vídeo e texto, anunciou

hoje o lançamento de uma série de novos recursos para torná-lo mais seguro e fácil de usar como o melhor lugar para curtir e se divertir com amigos. A empresa continua a aprimorar a segurança do usuário em sua plataforma, além de oferecer uma melhor experiência móvel e agregar mais valor à assinatura Nitro. Mais de 150 milhões de pessoas acessam o Discord todos os meses para estudar, participar de comunidades, aprender idiomas, desenvolver softwares, conversar sobre seu dia a dia e, claro, jogar.

Uma experiência mais segura, especialmente para os adolescentes

A segurança continua sendo uma prioridade para o Discord e a empresa está contente em compartilhar mais detalhes sobre os vários recursos que serão lançados para proteger ainda mais os seus usuários:

Assistência de Segurança para Adolescentes é uma nova iniciativa para proteger os adolescentes por meio de uma série de filtros e alertas proativos, que serão habilitados como padrão para os adolescentes. Estes são os dois primeiros recursos dessa iniciativa:

Alertas de segurança para remetentes: Quando um adolescente recebe uma mensagem direta (DM) de um usuário pela primeira vez, o Discord detectará se um alerta de segurança deve ser enviado ao adolescente. O alerta de segurança incentivará o destinatário a verificar se deseja responder e fornecerá links para bloquear o usuário ou ver mais dicas de segurança para se proteger, se necessário.

Sistema de Alertas

O Discord acredita que se os usuários souberem exatamente como violaram as regras, eles terão a chance de refletir e mudar o seu comportamento, ajudando a manter o Discord mais seguro. Para os usuários que descumprirem as regras da plataforma, a empresa está disponibilizando o novo Sistema de Alertas, que inclui vários pontos de contato para que os usuários entendam claramente as violações das regras e as consequências de suas ações. Esses pontos de contato fornecem mais transparência nas ações do Discord, permitindo que os usuários saibam como a violação pode impactar a sua conta na plataforma, e fornecem informações para que aprendam a ser melhores usuários do Discord.

Tudo começa com uma DM – Os usuários que violarem as regras receberão uma mensagem no aplicativo diretamente do Discord, informando que receberam uma advertência ou uma violação, com base na gravidade do que aconteceu e se o Discord tomou alguma ação ou não.

No entanto, algumas violações são mais graves do que outras, e o Discord tomará as medidas apropriadas, dependendo da gravidade da violação. Por exemplo, a empresa possui uma política de tolerância zero em relação a conteúdos de extremismo violento e que sexualiza crianças.

Todas essas novas funcionalidades de segurança começarão a ser implementadas no Discord ao redor do mundo nas próximas semanas. Novos recursos para a iniciativa de Assistência de Segurança para Adolescentes serão lançados em 2024.

Novo e aprimorado aplicativo móvel do Discord

O Discord passou o último ano realizando melhorias significativas em sua experiência móvel após o feedback recebido dos usuários.

Mais agilidade no Tempo de Inicialização e Maior Estabilidade: O Discord reduziu o tempo necessário para abrir seu aplicativo em 55% no Android e 43% no iOS. O app também abaixa menos dados ao ser iniciado, sincroniza novas mensagens em segundo plano e armazena mensagens mais recentes para que os usuários possam conversar rapidamente.

O Discord segue iterado e usuários verão uma experiência móvel cada vez melhor no futuro.

A assinatura Nitro fica ainda melhor

Buscando garantir mais diversão aos assinantes Nitro, o Discord inclui novas ferramentas de autoexpressão e personalização. Neste ano, lançamos mais benefícios do que nunca no Nitro, incluindo:

Ícones Personalizados do App: Os assinantes do Nitro agora podem personalizar seus aplicativos móveis e para o desktop com um ícone do Discord para combinar com sua vibe. Os usuários podem escolher entre 19 novos estilos, incluindo tático, pastel, ondas prismáticas e cromo galáctico.

Em resumo, esses novos recursos para segurança do usuário, melhor experiência móvel e assinatura Nitro permitirão que o Discord seja um dos melhores lugares para se divertir com os amigos.

Sobre o Discord:

Fundado em 2015, o Discord é uma plataforma de comunicação por voz, vídeo e texto que une as pessoas por meio de experiências compartilhadas e possibilita a todos um lugar para pertencer. Com mais de 150 milhões de usuários ativos mensais globalmente em 19 milhões de servidores, o Discord ajuda amigos e comunidades de todos os tamanhos a se reunirem para explorar seus interesses. O Discord oferece uma assinatura premium chamada Nitro, que oferece aos usuários benefícios especiais, como streams de maior qualidade e personalizações divertidas.

