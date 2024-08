Ouça o jingle 'com fé' de Dr José Santa Bárbara

Candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Dr José lançou esta semana seu jingle (música de campanha).

Com falas dele e muita fé (que rima com seu nome), a música tem uma pegada evangélica.

Dr José vem candidato pela 2a vez na cidade e ficou em 2o lugar em 2020, muito perto do prefeito e candidato à reeleição Rafael Piovezan (PL).

Também estão na disputa em Santa Bárbara Vanderlei Larguesa (PT) e Eliel Miranda (PSD), que atualmente é vereador.

O Tribunal Superior Eleitoral-TSE divulgou a estatística do eleitorado do Estado de São Paulo apto a votar nas eleições municipais de outubro próximo. Santa Bárbara d’ Oeste, 186ª Zona Eleitoral do Estado, com 395 seções de votação distribuídas em 39 escolas, tem um total de 137.942 eleitores aptos, a maioria com ensino médio completo. As mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado barbarense.

A estatística revela que a faixa etária com maior número de eleitores neste município está entre 45 a 59 anos, um total de 37.406. Entre 35 a 44 anos são 29.067 eleitores; entre 25 a 34 anos são 26.067; entre 60 a 69 anos são 20.305; de 70 a 79 anos são 8.241 e acima de 79 anos são 1.182 eleitores. A faixa mais jovem, tem: 8.957 entre 21 a 24 anos; 5.438 entre 18 a 20 anos; 560 com 17 anos e 192 com 16 anos, esses que votarão pela primeira vez.