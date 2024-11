Outlet do bebê e kids na Fidam neste sábado e domingo com peças a partir de R$5,90

Neste sábado e domingo a FIDAM, em Americana, abre as portas para o Outlet Kids com peças a partir de R$5,90 até, no máximo, R$59,90.

São milhares de peças, de grandes marcas, do RN até o tamanho 16, tanto para meninas, quanto para meninos. Diversas peças são no tecido queridinho Suedine de Fio Egípcio 100% Algodão.

Mais notícias da cidade e região

Toda a compra pode ser parcelada em até 10x sem juros e sem parcela mínima. Veja os horários de funcionamento:

Sábado das 10h às 20h

Domingo 10h às 18h

FIDAM – Av. Nossa Sra. de Fátima, 200 – Vila Israel, Americana – SP, 13478-540.