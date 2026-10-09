“Outubro Rosa no Paço” reúne cerca de 120 servidores em ação de saúde e bem-estar

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Com o objetivo de fortalecer a saúde integral e apoiar a conscientização sobre prevenção ao câncer de mama, a Secretaria de Administração da Prefeitura de Americana realizou a ação “Outubro Rosa no Paço”, na manhã desta quinta-feira (8). Cerca de 120 servidores públicos participaram da atividade no Paço Municipal, que contou com aula de ginástica laboral com o educador físico João Simões.

A iniciativa aliou a prática de atividades físicas, acesso à informação e a troca de 2 quilos de alimento não perecível pelo vale-camiseta da campanha Rosa do Bem. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

A atividade contou com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, dos secretários Eduardo Flores (Administração) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e do Chefe de Gabinete, Belmiro José dos Santos.

“Nossos servidores trabalham diariamente dedicados a atender a população e precisamos proporcionar momentos como esse, que promove a qualidade de vida e o bem-estar de todos. Parabéns à Secretaria de Administração pela iniciativa”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O secretário de Administração também ressaltou o impacto positivo na rotina dos funcionários. “Agradeço a presença de todos, foi uma manhã muito relevante para cada servidor que participou e, com o ambiente descontraído, incentivamos o cuidado com a saúde, a solidariedade e a troca de informações entre os colegas de trabalho”, disse Eduardo Flores.

João Simões aproveitou o encontro para abordar a importância do diagnóstico precoce, do autoexame e da realização periódica da mamografia. “Praticar atividade física está diretamente ligada à saúde e bem-estar. É preciso se cuidar, se analisar e reforçar com pessoas próximas a importância dos exames preventivos”, destacou.

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