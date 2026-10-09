Uma familiar do idoso preso esta quinta-feira em Americana afirmou que ele “sim, seria vítima da mulher agredida na Cidade Jardim esta semana”. Ela afirma ter vídeos mostrando que a moça invadiu a casa para ‘tomar’ dinheiro do homem. O homem tem 68 anos e seria chantageado pela mulher agredida.

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O caso foi esta quinta-feira e dois homens foram presos na região da Cidade Jardim acusados de espancar a mulher. Ela foi hospitalizada em estado grave.

Familiares dizem conhecer vítima

Ela diz que a família contesta a versao apresentada pela Gama e noticiada pelo NM. Segundo a parente, a mulher agredida também agredia o idoso para retirar dinheiro dele. Ela (vítima) também seria moradora de rua, contesta a parente do homem.