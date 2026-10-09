Parque Ecológico revitaliza placas e sinalização

Parque Ecológico revitaliza placas informativas e sinalização

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana iniciou nesta semana a revitalização da comunicação visual em suas dependências, que ocupam mais de 120 mil metros quadrados. O trabalho inclui a recuperação de placas informativas e indicativas, a instalação de três novas lonas e a pintura das guias.

As placas estão passando por um processo de remoção dos adesivos antigos, limpeza dos suportes de inox e aplicação de novos adesivos. A maior parte do trabalho envolve as placas sobre os animais que vivem nos recintos, com fotos e informações sobre cada espécie.

A revitalização também contempla placas de identificação de sanitários e fraldário, informações e curiosidades sobre os animais, orientações aos visitantes, indicações de distâncias e localização de instalações e recintos, numeração dos recintos e identificação de lixeiras para resíduos orgânicos.

Três novas lonas serão instaladas em substituição às antigas: uma na entrada do Parque, outra com o mapa do local e uma terceira com informações sobre a cozinha dos animais.

O trabalho de manutenção deve ser concluído na próxima semana. Também está sendo realizada uma nova pintura das guias do Parque Ecológico.

“O Zoo Americana está ficando com um aspecto novo, e em breve esperamos mostrar ao público o resultado de todo esse processo de revitalização”, comentou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“A Prefeitura está empenhada em trazer uma experiência mais agradável aos visitantes do Parque. É um trabalho abrangente, mas que está sendo executado com bastante zelo”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

42º aniversário do Parque Ecológico

O Parque Ecológico completa 42 anos nesta segunda-feira (12), feriado nacional e Dia das Crianças, com uma programação especial e gratuita voltada às crianças e às famílias. A abertura ao público na segunda será excepcional, em razão do aniversário.

No período da manhã, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) oferecerá atividades lúdicas, como desenhos de animais para colorir, palavras-cruzadas e caça-palavras. Também haverá distribuição de pipoca e algodão-doce no coreto.

Na Praça da Entrada do Zoo, será apresentada a peça teatral “A Menina e o Porco Chicó”, aberta ao público.

inaugurada em 1984, o Zoo está aberto ao público regularmente de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h, e fica na Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga. O estacionamento é gratuito.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone temporário (19) 92015-3903, enquanto a linha (19) 3406-2075 passa por manutenção. O atendimento telefônico ocorre diariamente, das 8h às 16h.

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