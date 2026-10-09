A delegação de Santa Bárbara d’Oeste embarca nesta sexta-feira (9) para Votuporanga, onde participará da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” 2026. A competição tem início neste fim de semana e segue até o dia 18 de outubro, reunindo representantes de municípios de todo o Estado de São Paulo.

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Ao todo, Santa Bárbara d’Oeste contará com uma delegação de 52 pessoas, entre atletas e equipe de apoio. Os representantes do município disputarão sete modalidades: ginástica artística, ginástica rítmica, malha, xadrez, luta olímpica, tiro esportivo e atletismo.

O secretário municipal de Esportes, Vinicius Furlan, destaca a importância da participação barbarense na competição, ressaltando que Santa Bárbara d’Oeste está entre as poucas cidades da região que estarão presentes nesta edição.

Secretário fala do empenho da delegação

“A presença de Santa Bárbara nos Jogos Abertos demonstra um trabalho realizado pela gestão do prefeito Rafael Piovezan e da Secretaria de Esportes de maneira sequencial, com seriedade, planejamento e respeito pelo esporte. Estar entre as poucas cidades da nossa região que participarão da competição reforça a importância desse trabalho e é uma oportunidade de valorizar nossos atletas e reconhecer todo o esforço e a dedicação envolvidos na preparação para representar o município”, afirma.

Considerados uma das principais competições poliesportivas do Estado, os Jogos Abertos do Interior chegam à 88ª edição e serão realizados pela primeira vez em Votuporanga. A programação reúne disputas em diferentes modalidades, com a participação de delegações de mais de 150 municípios paulistas.

As competições começam neste sábado (10), enquanto a cerimônia oficial de abertura está prevista para segunda-feira (12), às 20 horas, na Concha Acústica de Votuporanga.