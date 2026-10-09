Governo Lula ZERA todos os impostos federais sobre a gasolina por mais 30 dias, com redução tributária total estimada em R$ 0,89 por litro. A medida anunciada nesta sexta-feira (9) elimina temporariamente a cobrança de PIS, Cofins e Cide sobre o combustível.

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Segundo o governo, a decisão busca conter os efeitos da alta do petróleo no mercado internacional. O impacto estimado é de R$ 3,6 BILHÕES nas contas públicas, principalmente pela perda de arrecadação.

Medida do Governo Lula

A redução tributária não significa necessariamente queda integral de R$ 0,89 no preço pago pelos consumidores nos postos.