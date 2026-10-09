Coca-Cola lança plataforma para projetos da RMC

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A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está ampliando o apoio a projetos incentivados voltados ao desenvolvimento das comunidades onde atua por meio de uma plataforma que reúne, em um único ambiente, a inscrição e a avaliação de iniciativas nas áreas de cultura e esporte, desenvolvimento comunitário, de incentivo à reciclagem, diversidade e inclusão e meio ambiente.

Organizações sediadas em municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) podem cadastrar projetos diretamente na plataforma, onde também estão disponíveis as regiões de interesse (Sudeste, Sul e Centro-Oeste), as modalidades de incentivo contempladas e as etapas do processo de seleção.

Recém-lançada, a ferramenta organiza o processo de recebimento das propostas, reúne informações sobre critérios de participação e etapas de seleção e facilita a conexão entre a empresa e organizações interessadas em desenvolver projetos alinhados à sua estratégia de investimento social.

As propostas passam por análise documental e avaliação técnica, conforme as diretrizes de investimento social da companhia e os requisitos de cada mecanismo de incentivo.

“Acreditamos no potencial dos projetos incentivados para gerar valor em diferentes frentes, da cultura e do esporte à inclusão e à preservação ambiental. Com a nova plataforma, tornamos o processo mais estruturado e acessível, ampliando nossa conexão com organizações e iniciativas alinhadas às prioridades da companhia e às necessidades das regiões onde estamos presentes”, afirma Fabiana Taislam, Gerente de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.

A companhia prioriza iniciativas que contribuam para o fortalecimento das comunidades e promovam acessibilidade, inclusão, acesso à cultura e ao esporte e incentivem ações de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Os projetos podem ser submetidos por diferentes mecanismos de incentivo fiscal, como a Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a Lei Federal de Incentivo à Reciclagem, os Fundos da Pessoa Idosa, Criança e Adolescência, entre outros.

Serviço

Cadastro de projetos incentivados da Coca-Cola FEMSA Brasil

Portal de Recebimento de Projetos: https://cocacolafemsabrasil.incentiv.me

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