Juarez Pontes, o Juarez da Tekpix, foi encontrado morto em São Paulo. Ele fez sucesso em diversas emissoras como garoto-propaganda, mas estava em depressão desde que foi afastado da RedeTV.

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Famosos comentaram sua partida, que foi anunciada por sua prima nas redes sociais.

Juarez da Tekpix marcou história na TV

Juarez Pontes tinha 56 anos, e se tornou lendário na TV Brasileira, ficando conhecido pelo bordão “Vamos falar de coisa boa?”. O apresentador marcou a história dos infomerciais da televisão brasileira nos anos 2000 com seu estilo marcante de venda direta.