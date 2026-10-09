5ª Festa Nordestina de Americana terá oficina de xilogravura e programação cultural gratuita

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A 5ª Festa Nordestina de Americana chega à FIDAM, de 10 a 12 de outubro, com uma programação especial dedicada à cultura, à música e à gastronomia nordestina. Entre as novidades desta edição está uma oficina de xilogravura com a artista Thaís França, que será realizada no domingo, das 12h às 16h.

A atividade vai apresentar ao público o universo da xilogravura, sua relação com a literatura de cordel e o Movimento Armorial, com uma experiência prática em que os participantes poderão criar e imprimir suas próprias gravuras. Não é necessário ter experiência prévia. A oficina tem valor social de R$ 80,00 e vagas limitadas.

Artista, xilogravurista e tatuadora, Thaís França conquistou o primeiro lugar no concurso de xilogravura do Festival J. Borges e desenvolve trabalhos que conectam arte, cultura popular e educação.

Além da novidade, a festa contará com diversas atrações musicais, incluindo forró pé de serra, forró universitário, forronejo, piseiro e maracatu, além de aulas de dança. Entre os artistas confirmados estão Orquestra Sanfônica de Americana, Zé Ramalho Cover, Forró Maria Lua, Os 3 do Norte, Paula Mello e Banda, Tom Santana e Banda, Forró Dicasa e Grupo de Maracatu Estação Quilombo.

A gastronomia típica, o Festival de Fatias e Morangos, o espaço kids, a área pet friendly e o estacionamento próprio completam a programação, que promete reunir famílias e valorizar as tradições nordestinas em um ambiente de cultura, diversão e confraternização.

Serviço

5ª Festa Nordestina de Americana

📅 10, 11 e 12 de outubro

📍 FIDAM, Americana

🎟️ Entrada gratuita

📲 Informações: WhatsApp (19) 99586-6071

Oficina de Xilogravura

📅 Domingo, 11 de outubro

🕛 Das 12h às 16h

Vagas limitadas, sem necessidade de experiência prévia.

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