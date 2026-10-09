Ecad celebra 90 anos de Tom Zé

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Em meio à experimentação, criatividade e a capacidade de transformar o cotidiano em criação artística, Tom Zé construiu uma das obras mais originais da música brasileira. Aos 90 anos, que completa no próximo dia 11 de outubro, o cantor e compositor baiano recebe uma homenagem do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que preparou um levantamento com as músicas de autoria do artista mais tocadas e regravadas no Brasil nos últimos cinco anos.

De acordo com os dados da instituição, o artista possui 461 obras musicais e 497 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. Entre as músicas de sua autoria mais executadas, “Tô”, parceria com Elton Medeiros, ocupa a primeira posição. Na sequência aparecem “Menina amanhã de manhã”, parceria com Perna Froes, e “Xique-xique”, composta com José Miguel Wisnik.

No ranking das músicas mais regravadas, “Menina amanhã de manhã” lidera, com 23 gravações. “Tô” aparece em segundo lugar, seguida por “Dois mil e um”, composta com Rita Lee.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Veja as músicas as músicas de autoria de Tom Zé mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Tô Tom Zé/Elton Medeiros 2 Menina amanhã de manhã Tom Zé/Perna Froes 3 Xiquexique Tom Zé/Jose Miguel Wisnik 4 Namorinho de portão Tom Zé 5 Conto de fraldas Tom Zé 6 Augusta Angélica Consolação Tom Zé 7 Dois mil e um Tom Zé/Rita Lee 8 Frevo Tom Zé/Tu Zé De Abreu 9 Sapo Antunes Tom Zé/Beto Nastacia 10 O riso e a faca Tom Zé

Top 5 das músicas de autoria de Tom Zé mais gravadas

Posição Música Autores 1 Menina amanhã de manhã Tom Zé/Perna Froes 2 Tô Tom Zé/Elton Medeiros 3 Dois mil e um Tom Zé/Rita Lee 4 Se o caso e chorar Tom Zé/Perna Froes 5 Augusta Angélica Consolação Tom Zé

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